Bestuurder zit met harddrugs op achter het stuur en richt ravage aan

Een 35-jarige automobilist uit Oud-Gastel is vrijdagavond aangehouden omdat hij onder invloed van harddrugs een ravage aanrichtte.

Een getuige waarschuwde even na negen uur in de avond de meldkamer omdat een bestuurder op de Kerkhofweg reed die waarschijnlijk onder invloed was. De getuige zei dat de man over de weg slingerde. Na de melding is de getuige achter de auto aan blijven rijden.