Coronasneltestlocatie Beek en Donk verwoest met zwaar vuurwerk

De coronasneltestlocatie in Beek en Donk is verwoest (foto: Facebook politie Gemert).

Een keet aan de Waterhoenlaan in Beek en Donk waar mensen werden behandeld die corona hebben - of bij wie het sterke vermoeden bestaat dat ze het coronavirus onder de leden hebben - is vrijdagnacht vernield met waarschijnlijk zwaar vuurwerk. Dit zou rond middernacht zijn gebeurd.

"De schade is enorm, dit gaat alle perken te buiten!", reageert een agent.

De schade aan de sneltestlocatie is aanzienlijk (foto: Facebook politie Gemert-Bakel en Laarbeek).

Klemmende oproep

De politie doet een klemmende oproep aan getuigen om zich te melden zodat degene die 'deze idiote vernieling' op zijn of haar geweten heeft aangehouden kan worden. "Er is ons alles aan gelegen om dit bijzonder laffe feit op te lossen."

De politie doet onderzoek bij de vernielde sneltestlocatie in Beek en Donk (foto: Facebook politie Gemert-Bakel en Laarbeek).

