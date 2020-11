Burgemeester woest over vernieling coronatestlocatie: 'We gaan de daders hoe dan ook opsporen'

Burgemeester Frank van der Meijden van Laarbeek (foto: Omroep Brabant). vergroot

"Die daders kunnen zich nu beter snel melden, want we gaan hen hoe dan ook opsporen." Dat benadrukt burgemeester Frank van der Meijden van de gemeente Laarbeek. Hij is 'boos en verdrietig' dat onbekenden vrijdag rond middernacht een keet aan de Waterhoenlaan in Beek en Donk hebben verwoest. Bij de keet worden mensen behandeld die corona hebben of bij wie het sterke vermoeden bestaat dat ze het coronavirus onder de leden hebben.

"Dit is gebeurd met een vuurwerkbom", laat de burgemeester weten. De schade aan de locatie is enorm.

De politie doet zaterdag onderzoek bij de coronatestlocatie in Beek en Donk (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). vergroot

'Hier word je heel verdrietig van'

"Wat hier is gebeurd, is ongehoord", zegt Van der Meijden. "Ongekend en onacceptabel." De coronalocatie aan de Waterhoenlaan is een initiatief van een arts van de huisartsenpost. "Die is heel erg pro-actief en heeft oprecht het beste met de mensen voor om dat coronavirus in te dammen en probeert te ondersteunen waar dit mogelijk is. Hier word je dan ook heel verdrietig van."

Huisarts Geert Oerlemans is geschokt:

De sporen worden veiliggesteld na het vandalisme bij de coronateststraat in Beek en Donk (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). vergroot

Activisme

"Ik heb geen indicatie dat er hier sprake is van een soort activisme tegen corona", benadrukt de burgemeester. "Hoe dan ook gaan we er alles aan doen om de daders te achterhalen en te berechten. Dat vind ik heel belangrijk. Dat signaal moet gegeven worden, dat we dit gezamenlijk niet accepteren. De daders kunnen zich nu beter snel melden, want we gaan hen hoe dan ook opsporen."

De keet aan de Waterhoenlaan in Beek en Donk (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). vergroot

