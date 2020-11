Man (28) opgepakt die IKEA-beveiliger ernstig mishandelde vanwege coronaregels

Een 28-jarige Tilburger is zaterdagmorgen in Breda opgepakt voor een ernstige mishandeling voor de deuren van de IKEA langs de Kruisweide. De man gooide voor de ogen van zijn vrouw en kind een bewaker naar de grond, die daardoor ernstig gewond raakte aan zijn enkel en naar het ziekenhuis moest. De verdachte kon het niet verkroppen dat hij werd aangesproken op de coronamaatregelen.

Gewond aan enkel Deze woordenwisseling uitte zich in een fysieke worsteling waarbij de bewaker gewond raakte. De beveiliger werd tijdens de ruzie op de grond gegooid waardoor hij gewond raakte aan zijn enkel. Het gezin reed na de mishandeling weg in een auto. Het kenteken werd daarbij door een camera opgepikt.

Daardoor kon de man een week later worden opgepakt. Deze zaterdagmorgen werd hij in een woning in Breda opgepakt.