Man (28) opgepakt die IKEA-beveiliger het ziekenhuis in schopte vanwege coronaregels

Een 28-jarige Tilburger is zaterdagmorgen in Breda opgepakt voor een ernstige mishandeling voor de deuren van de IKEA langs de Kruisweide. De man sloeg voor de ogen van zijn vrouw en kind een bewaker het ziekenhuis in. De verdachte kon het niet verkroppen dat hij werd aangesproken op de coronamaatregelen.

Op zaterdag 31 oktober wilde de verdachte samen met een vrouw en een kind naar de meubelwinkel. Maar, op een bordje voor de ingang stond dat er maximaal twee personen tegelijk naar binnen mogen. De beveiliger wees de bezoeker op deze maatregel en vertelde dat ze niet naar binnen mochten, waarna een discussie ontstond.

Gewond aan enkel

Deze woordenwisseling uitte zich in een fysieke worsteling waarbij de bewaker gewond raakte. De beveiliger werd tijdens de ruzie op de grond gegooid waardoor hij gewond raakte aan zijn enkel. Het gezin reed na de mishandeling weg in een auto. Het kenteken werd daarbij door een camera opgepikt.

Daardoor kon de man een week later worden opgepakt. Deze zaterdagmorgen werd hij in een woning in Breda opgepakt.

