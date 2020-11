De BoerBurgerBeweging wil de Kamer in: 'Ze snappen niet hoe belangrijk boeren zijn.'

Wilbert van Lanen, Wim Jaspers en Monique Flipsen, kandidaat-Kamerleden voor BoerBurgerBeweging (BBB). vergroot

Wim Jaspers staat vijfde op de lijst van de nieuwe politieke partij BoerBurgerBeweging (BBB). Hij is boerenzoon, was ooit wethouder in Someren en werkt nu bij een boomkweker. De volgende stap is wat hem betreft Tweede Kamerlid. "Het beviel me niet hoe de stikstofdiscussie in Nederland wordt gevoerd. Mijn vrouw zei toen dat ik niet op de bank moest gaan zitten zeuren, maar er iets aan moest doen." En nu staat Jaspers dus hoog op de lijst van BBB.

Gezond verstand voor een gezond platteland. Dat is het motto van de nieuwe politieke partij BBB. Om ook in Brabant voet aan de grond te krijgen staan er drie Brabanders op de lijst. Melkveehouder Monique Flipsen uit Den Hout staat op plek 10 en stoppend varkensboer Wilbert van Lanen uit Bakel staat op 12. Alle drie werden raakten ze geïnspireerd door de verhalen van de Overijsselse journaliste Caroline van der Plas, oprichter en lijsttrekker van BBB.

"Er worden allemaal regels voor boeren bedacht achter een bureau, zonder dat er naar de praktijk wordt gekeken."

De BoerBurgerBeweging vindt dat er te veel over het platteland wordt gesproken en niet mèt het platteland. In het verkiezingsprogramma staat dat platteland centraal en vooral de positie van de boeren. De boeren moeten de ruimte krijgen om op een gezonde manier hun bedrijf te runnen.

"Ze snappen in Den Haag niet hoe belangrijk de boeren zijn", zegt boerin Monique Flipse. Ze was een stads burgermeisje, maar trouwde met een boer en heeft inmiddels helemaal haar plek gevonden in plattelandsdorp Den Hout. Flipsen wil werken aan de verbinding tussen burgers en boeren. En ze wil een beter beleid voor de boeren. "Er worden allemaal regels voor boeren bedacht achter een bureau, zonder dat er naar de praktijk wordt gekeken. Vaak zijn die regels niet ineens uitvoerbaar."

De Brabantse kandidaat-Kamerleden zeggen dat ze zich niet alleen richten op de boeren. ”We maken ons ook zorgen over de leefbaarheid in de dorpen. Wilbert van Lanen is binnenkort geen boer meer, maar de toekomst van het platteland gaat hem toch nog aan het hart.

"In een dorpje vlakbij Bakel hebben ze de school gesloten. Dat is de doodsteek voor zo'n dorp. Als er geen school is wil niemand er wonen en slaat de vergrijzing toe." BBB vreest Franse toestanden op het Brabantse platteland. In Frankrijk lopen veel dorpen leeg en blijven er alleen oude mensen achter.

"Ik verwacht dat we in maart vijf tot zeven zetels halen."

Opvallend in het verkiezingsprogramma van BBB is dat ze een ministerie van plattelandszaken willen dat tenminste 100 kilometer buiten Den Haag wordt gevestigd. En in het Tweede Kamergebouw moeten kamerplanten komen. Dat is volgens BBB goed voor de zuurstof en dus voor het gezond verstand.

De meeste aandacht in het verkiezingsprogramma gaat uit naar de boeren. Enkele in het oog springende punten:

Landbouwgrond moet beschikbaar blijven voor de boeren en niet wordt ingepikt voor woningbouw of zonneparken.

Bij het mestbeleid moet worden uitgegaan van de kennis van de boer

Nieuwe regels voor dierenwelzijn komen er alleen als de boer meer geld krijgt voor zijn product.

Veel nieuwe politieke partijen halen de Tweede Kamer nooit. Wim Jaspers laat zich daardoor niet uit het veld slaan. "Ik verwacht dat we in maart vijf tot zeven zetels halen en omdat ik op nummer vijf sta verwacht ik in de Kamer te komen. Ik heb er zin in."

