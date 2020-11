Opnieuw veel te druk in de bossen, code rood in Brabantse natuurgebieden

Drukte in het Mastbos in Breda (foto: Tom van der Put/SQ Vision) vergroot

Het herfstzonnetje in coronatijd en het kleurrijke bladerpalet van de Brabantse bossen zorgt zaterdag wederom voor flinke drukte in de natuurgebieden. Voor verschillende recreatiegebieden is door natuurorganisaties code rood af gegeven. Dat betekent dat het te druk is en dat bezoekers wordt geadviseerd naar een andere plek te gaan.

Wachten op privacy instellingen...

In de druktemeter zie je de actuele drukte in de Brabantse natuurgebieden. Zaterdagmiddag zijn er te veel mensen in de Loonse en Drunense Duinen, het Mastbos, Liesbos, Strabrechtseheide, Malpie, de Oisterwijkse Bossen en Vennen en de Kampina. Boswachters hadden dit zonnige weekend de grote drukte wel verwacht, zeker nu pretparken en terrassen gesloten zijn.

Wachten op privacy instellingen...

Een maand geleden tijdens de start van de herfstvakantie trokken ook al veel te veel mensen de natuur in. Sindsdien is het ieder weekend druk tot heel druk in de bekende recreatiegebieden. Met name bij parkeerplaatsen leidt dit tot problemen vanwege ruimtegebrek voor auto's. Ook afstand houden is dan lastig.

Code rood in verschillende natuurgebieden in Brabant. vergroot

Een paar tips van Staatsbosbeheer, voor wie het bos in wil:

Kijk ook eens naar deze onbekende streken, in plaats van je vaste stekkie.

Realiseer je dat de parkeerplaatsen snel vol zullen zijn. Ga dus bij voorkeur op de fiets of te voet.

LEES OOK: Topdrukte in het bos door herfstvakantie en coronalockdown, code rood in Breda

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.