Eelco is dolgelukkig met verkiezing van Joe Biden als president: "De laatste jaren waren vreselijk"

Eelco belt Amerikanen vanaf zolder in Berkel-Enschot (foto: Eva de Schipper). vergroot

Dolgelukkig, in extase, opgetogen, tevreden. Er zijn eigenlijk niet genoeg superlatieven om te beschrijven hoe blij Eelco Keij is met de uitverkiezing van Joe Biden als president van de Verenigde Staten.

Malini Witlox Geschreven door

De Amerikaan én Brabander belde maandenlang met twijfelaars om hen over te halen om te stemmen op een Democratische kandidaat.

Op 3 november gingen de Amerikanen naar de stembus en toen was het afwachten tot alles geteld was. “Ik heb de afgelopen dagen non-stop het nieuws gevolgd via tv-zenders en Twitter. Maar toen CNN het bekend maakte, was ik net een spelletje met mijn zoon aan het kaarten. Toen andere nieuwsmedia het overnamen, was er extase alom. Dit is de mooiste dag van de afgelopen vier jaar,” zo zegt Keij.

Borden

Hij verblijft met zijn gezin in een dorpje in de staat Philadelphia. Verschillende fans van Donald Trump en Joe Biden hadden borden in de tuin staan, waarin ze hun voorkeur voor één van de kandidaten uitspraken.

“De afgelopen dagen zag je al dat veel mensen de borden voor Trump weghaalden en dat die van Biden bleven staan. Daar merkte ik al aan dat het de goede kant op ging. Maar toen het goede nieuws net officieel bekend werd gemaakt, moest ik wel een zucht van opluchting slaken. De laatste vier jaar waren een verschrikking”, meent Keij.

De Brabander besteedde de laatste maanden uren aan het het bellen van kiezers in de Swing States, om hen te overtuigen om op Biden te stemmen. Zelfs op bezoek bij zijn ouders in Berkel-Enschot pakte hij de telefoon op zijn werk voort te zetten. Ook ging hij in Amerika huis-aan-huis langs bij de twijfelaars.

"Trump is een slecht verliezer"

Kiesmannen

Het bleef na de gang naar de stembus vier dagen spannend, omdat Trump bijna evenveel stemmen kreeg als Biden. Bij het Amerikaanse kiessysteem is het aantal stemmen echter minder belangrijk. Ook als je in een staat 'slechts' 51 procent van de stemmen hebt, krijg je alle kiesmannen. “Op basis van het aantal kiesmannen, had Biden echter een duidelijke voorsprong”, zo meent Keij. “De laatste twee dagen had ik er alle vertrouwen in. Dat ook staten als Arizona en Nevada naar Biden zijn gegaan, wil wel wat zeggen over de stemming in het land.”

“De laatste twee dagen had ik er alle vertrouwen in."

Rechtszaken

Trump liet al doorschemeren juridische stappen te nemen, omdat er niet eerlijk geteld zou zijn. Keij maakt zich geen zorgen. “De experts geven hem geen enkele kans. Hij kan hoog en laag springen, maar hij moet het Witte Huis uit. Het is gewoon een slecht verliezer die met de staart tussen de benen af zal druipen.”

Hoewel ook het openbare leven in Amerika grotendeels platligt door het coronavirus, zijn er toch wat feesten. We gaan straks naar New York en hopen ergens aan te sluiten op straat.”

LEES OOK: Eelco probeert vanaf Brabantse zolderkamer stemmen te winnen voor presidentskandidaat Joe Biden

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.