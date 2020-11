Groot ammoniaklek in Den Bosch gedicht, bewoners 's nachts huis uit

Foto: Bart Meesters/SQ Vision. vergroot

Bewoners van verschillende huizen aan de Zandzuigerstraat in Den Bosch zijn zaterdagnacht ergens anders gaan slapen. Er was rond twee uur 's nachts een ammoniaklek ontdekt bij vrieshuis Vrieskade, een vrieshuis voor kalfsvlees met een invriescapaciteit van wel driehonderd ton per dag. Door de wind dreef de ammoniakwolk precies hun kant op. Rond halfvier was het lek gedicht. Hoe dit lek kon ontstaan, wordt onderzocht.

Malini Witlox & Peter de Bekker Geschreven door

De buurtbewoners werden gewekt door brandweerlieden die hen adviseerden hun spullen te pakken en hun huis te verlaten.

Volgens de brandweer was er geen sprake van een formele ontruiming. "Het is de bewoners niet opgelegd dat ze hun huis uit moesten, maar het is in goed overleg met hen besloten."

Wachten op privacy instellingen...

NL-Alert

Vanwege het lek werd een NL-Alert verstuurd. "Lekkage koelmiddel op de Veemarktkade. Als u zich in de Rietvelden bevindt: ga naar binnen, sluit ramen en deuren, zet ventilatie uit", zo luidde de tekst. Inmiddels is dit niet meer nodig, liet de gemeente rond kwart over vijf 's nachts weten.

De brandweer kwam het lek op het spoor nadat verschillende mensen in de omgeving rond halfeen 112 belden vanwege een stanklucht. Ze gaven aan dat veel last hadden van de ammoniaklucht, die prikkende ogen veroorzaakte en die ademhalen bemoeilijkte.

Het duurde even voordat de brandweer gelokaliseerd had waar de geur vandaan kwam. Toen het lek was ontdekt, werd de omgeving afgezet door agenten en werd de brandweer opgeroepen.

Metingen

Verschillende meetploegen van de brandweer deden metingen op diverse plekken in de wijk. De ammoniaklucht was goed te ruiken, maar was volgens een woordvoerder van de gemeente niet gevaarlijk.

Foto: Bart Meesters/SQ Vision. vergroot

Foto: Bart Meesters/SQ Vision. vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.