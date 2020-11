Groot ammoniaklek in Den Bosch, woningen ontruimd

De bewoners van verschillende huizen aan de Zandzuigerstraat in Den Bosch zijn zaterdagnacht elders gaan slapen. Er is een ammoniaklek bij vrieshuis Vrieskade en door de wind drijft de ammoniakwolk precies hun kant op.

Volgens de brandweer is het geen formele ontruiming. "Het is de bewoners niet opgelegd dat ze hun huis uit moesten, maar het is in goed overleg met hen besloten."