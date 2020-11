Coronanieuws: Politie sluit café met 29 bezoekers in Zundert

Foto: Facebook politie Weerijs vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Een café in Zundert, waar zaterdagavond een feestje plaatsvond met 29 mensen, is door de politie gesloten.

'Nederland zal, ook nadat de gedeeltelijke lockdown half december is afgelopen, rekening moeten houden met zwaardere coronamaatregelen dan er deze zomer golden.'

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

07.33 - Viroloog en OMT-lid: niet te snel versoepelen

Nederland zal, ook nadat de gedeeltelijke lockdown half december is afgelopen, rekening moeten houden met zwaardere coronamaatregelen dan er deze zomer golden. Dat zegt viroloog en OMT-lid Menno de Jong bij AT5. "We moeten niet zoals in de zomer alles maar weer loslaten. We moeten niet van sprint naar sprint gaan. We moeten er rekening mee houden dat het een marathon is." De viroloog denkt dat onder andere thuiswerken lange tijd noodzakelijk blijft om de mobiliteit terug te dringen.

07.20 - Politie sluit café met 29 bezoekers in Zundert

De politie heeft zaterdagavond een café gesloten aan de Markt in Zundert. In het café troffen agenten 29 mensen die zich niet aan de coronavoorschriften hielden. Horecagelegenheden zijn vanwege de heropleving van het coronavirus in Nederland tijdelijk gesloten door het kabinet. Het 'besloten feest' werd dan ook direct beëindigd en alle bezoekers en de eigenaar ontvingen een proces-verbaal. Daarnaast ontvingen vier bezoekers nog een proces-verbaal vanwege het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs.

06.53 - KNZB past kwalificatieprocedures aan

De sluiting van zwembaden in Nederland voor tenminste veertien dagen heeft de KNZB ertoe doen besluiten de kwalificatieprocedures, zoals die zijn vastgesteld voor het seizoen 2020-2021, te herzien. Zwembaden werden eerder deze week gesloten met als doel de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

"Voor de EK-kwalificatie gaan we de sporters die individueel gekwalificeerd zijn voor de Olympische Spelen, maximaal de top twee, ook kwalificeren voor het EK. Dus de gekwalificeerden voor de Spelen zijn ook gegarandeerd van deelname aan het EK in mei", aldus André Cats, directeur topsport van de zwembond, in een brief. "De overige twee individuele startplekken blijven beschikbaar tot en met de Swim Cup Eindhoven in april en worden dus niet toegewezen na de Rotterdam Qualification Meet in Rotterdam. De gezwommen tijden van zwemmers in Rotterdam tellen wel mee, maar kwalificatiebeslissingen vinden pas plaats na de Swim Cup."

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.