Coronanieuws: Weer minder Brabanders positief getest de afgelopen 24 uur

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Weer minder nieuwe coronagevallen, afgelopen etmaal 5703 meldingen, meldt het RIVM.

In Brabant zijn de afgelopen 24 uur 17 nieuwe patiënten met corona opgenomen.

In totaal zijn 933 Brabanders positief getest. Gisteren waren dat er 1258

In Mill is zaterdagavond een illegaal coronafeestje in een werkplaats stilgelegd door agenten.

Een café in Zundert, waar zaterdagavond een feestje plaatsvond met 29 mensen, is door de politie gesloten.

Streep door het carnavalsprogramma in Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

14.20 - Minder nieuwe coronagevallen

Weer minder nieuwe coronagevallen, afgelopen etmaal 5703 meldingen. Dat meldt het RIVM. In Brabant zijn 933 mensen positief getest. Een dag eerder waren dat er nog 1258. In de afgelopen 24 uur zijn in de Brabantse ziekenhuizen 17 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Er liggen nu 370 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, dat zijn er 20 minder dan de dag ervoor. Er zijn 11 mensen overleden aan corona in Brabant. Gisteren waren dat er 14.

13.08 - Boerke Verschuren luidt noodklok

Eigenaar Johan de Vos van café Boerke Verschuren in Breda luidt nog maar eens de noodklok. Met een levensgroot spandoek op de gevel van het pand uit hij zijn ongenoegen over de aanpak van de coronacrisis door de regering: "Dankzij het kabinet is hier het glas tot in 2021 niet eens halfvol..."

12.50 - Burgemeester hoopvol na verwoesting coronapost

Burgemeester Frank van der Meijden van de gemeente Laarbeek is 'hoopvol' dat degene die verantwoordelijk is voor het verwoesten van een coronapost in Beek en Donk vrijdagnacht achterhaald en berecht kan worden. Dat liet hij zondag weten. "De impact is hevig geweest in onze gemeenschap. De vastberadenheid om dit op te lossen en de gemeenschap te beschermen tegen deze excessen is overtuigend groot bij velen. Wordt zeker vervolgd."

11.49 - Nog meer 'coronafeestjes'

Niet alleen in Mill en Zundert moesten coronafeestjes zaterdagavond worden stilgelegd, ook in Druten, Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht was het raak. In Druten kwamen veel jongeren samen op de markt. Zij zijn bekeurd, volgens Omroep Gelderland. In een volkstuinencomplex in Amsterdam Noord kregen tien van de ongeveer dertig aanwezigen op een illegaal feest ook een boete. In Dordrecht kregen negen jongeren een bekeuring omdat ze zich in park niet aan de coronaregels hielden en in Rotterdam maakte de politie een eind aan een bruiloft met 35 gasten, waar geen mondkapjes werden gedragen en geen afstand werd gehouden.

10.05 - Carnaval Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Deze week hebben de vier carnavalsverenigingen in Nuenen, Gerwen en Nederwetten besloten om komend jaar geen traditioneel carnavalsprogramma te organiseren. Dit vanwege de huidige coronasituatie én de verwachting dat ook de komende maanden geen grote feesten georganiseerd kunnen worden. "Carnaval op anderhalve meter kan niet georganiseerd worden zoals carnaval bedoeld is. Dit betekent dat komend seizoen de gehele programmering rond carnaval voor jong en oud komt te vervallen."

Mochten de coronamaatregelen in het nieuwe jaar toch ruimte bieden om alternatieve activiteiten te organiseren, dan zal dit overlegd worden tussen de verenigingen, horeca en de gemeente. Vooralsnog richten de vier verenigingen zich op een volwaardig carnavalsseizoen in 2022.

09.40 - Coronafeest in Mill stilgelegd

Niet alleen in Zundert, maar ook in Mill is zaterdagavond een illegaal coronafeestje stilgelegd. In Mill vond het feestje plaats in een werkplaats aan de Lijsterstraat. Agenten legden dit feestje zaterdagavond rond halfelf stil. "34 mensen zijn op de bon geslingerd vanwege het niet naleven van de coronaregels", laat een agent weten. "Ook de organisator kreeg een boete."

09.30 - Puzzels ongekend populair

Er zijn dit jaar al zoveel legpuzzels voor volwassenen verkocht dat de voorraad dreigt op te raken. Dat meldt spellenproducent Ravensburger. "Het is alle hens aan dek", aldus een woordvoerder. Ook Koninklijke Jumbo zegt dat het bedrijf geregeld nee moet verkopen aan winkels. Reden voor de populariteit van puzzels dit jaar is de coronapandemie, waardoor veel mensen zich thuis moeten zien te vermaken.

07.33 - Viroloog en OMT-lid: niet te snel versoepelen

Nederland zal, ook nadat de gedeeltelijke lockdown half december is afgelopen, rekening moeten houden met zwaardere coronamaatregelen dan er deze zomer golden. Dat zegt viroloog en OMT-lid Menno de Jong bij AT5. "We moeten niet zoals in de zomer alles maar weer loslaten. We moeten niet van sprint naar sprint gaan. We moeten er rekening mee houden dat het een marathon is." De viroloog denkt dat onder andere thuiswerken lange tijd noodzakelijk blijft om de mobiliteit terug te dringen.

07.20 - Politie sluit café met 29 bezoekers in Zundert

De politie heeft zaterdagavond een café gesloten aan de Markt in Zundert. In het café troffen agenten 29 mensen die zich niet aan de coronavoorschriften hielden. Horecagelegenheden zijn vanwege de heropleving van het coronavirus in Nederland tijdelijk gesloten door het kabinet. Het 'besloten feest' werd dan ook direct beëindigd en alle bezoekers en de eigenaar ontvingen een proces-verbaal. Daarnaast ontvingen vier bezoekers nog een proces-verbaal vanwege het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs.

