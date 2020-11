Huis beschoten in Uden: 'Iedereen voelt aan dat het daar niet pluis is'

Eén kogelgat zit in het raam aan de voorkant van de woning. (Foto: Collin Beijk) Een ander kogelgat zit in de voordeur. (Foto; Collin Beijk) De beschoten woning in Uden. (Foto: Collin Beijk) Volgende Vorige vergroot 1/3 Eén kogelgat zit in het raam aan de voorkant van de woning. (Foto: Collin Beijk)

Een woning aan de Wachtendonk in Uden is in de nacht van zaterdag op zondag beschoten. Rond één uur 's nachts werd het huis door twee kogels geraakt. Er ging een kogel door de ruit aan de voorkant en de andere is door de gang geschoten. In het huis woont een stelletje, maar er raakte niemand gewond. De politie doet op dit moment onderzoek.

Buurtbewoners zijn geschrokken. De omwonenden willen niet met hun naam in de media uit angst dat ze ook met geweld te maken krijgen. "Het is een kinderrijke buurt. Dat zie je aan driewielers en ander kinderspeelgoed die in de tuinen staan", zegt een straatbewoner.

Bang

Een andere bewoner vertelt in tranen dat ze bang is. "Ik durf mijn kinderen niet meer zomaar op straat te laten spelen. Dat was vroeger juist zo fijn aan hier wonen." Ze weet dat in het bewuste huis een stelletje woont dat veel bezoekers ontvangt. "Ik vind het ongure types, maar volgens de bewoners zijn het gewoon familie en vrienden. Het voelt op allerlei manieren onveilig."

Een andere buurtgenoot weet dat er eerst een andere man woonde die in het voorjaar werd opgepakt. "Die hebben we hier nooit meer teruggezien. Zijn vriendin kreeg een nieuwe vriend die daar nu woont. De politie is hier al vaker bij dit huis geweest. Het voelt daar niet pluis."

Veel vragen

De politie is ook op zoek naar getuigen die iets gehoord of gezien hebben. Volgens een woordvoerder zijn er nog veel vragen rondom de beschieting. Zondag zullen ook buurtbewoners agenten aan de deur krijgen met de vraag of ze iets van de schietpartij meegekregen hebben. Verschillende bewoners zeggen twee schoten gehoord te hebben. Enkelen hebben ook een scooter zien wegrijden.

