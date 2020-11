Woning in Uden beschoten, politie vindt twee kogelgaten

De politie onderzoekt de beschieting van een woning in Uden. (Foto:archieffoto) vergroot

Een woning aan de Wachtendonk in Uden is in de nacht van zaterdag op zondag beschoten. Rond één uur 's nachts werd het huis door twee kogels geraakt. Er zijn geen gewonden gevallen. De politie doet op dit moment onderzoek.

De politie is ook op zoek naar getuigen die iets gehoord of gezien hebben. Volgens een woordvoerder zijn er nog veel vragen rondom de beschieting. Zondag zullen ook buurtbewoners agenten aan de deur krijgen met de vraag of ze iets van de schietpartij meegekregen hebben.

