Brandende coniferenhaag veroorzaakt schade aan twee huizen in Eersel

Wachten op privacy instellingen... Twee woning raakten beschadigd door een brandende coniferenhaag. (Foto: Rico Vogels SQVision) Het dak van beide woningen raakte beschadigd door de brand (foto:Rico Vogels SQVision). Volgende Vorige vergroot 1/3 Brand in groene haag beschadigd twee woningen.

Een brand in een coniferenhaag heeft twee huizen aan de Bogerd in Eersel beschadigd. Er raakte niemand gewond. Eén bewoonster had geen tijd om zich om te kleden en moest in haar nachtkleding naar buiten.

De brand begon in de haag. Die zette een kliko en schutting in brand en sloeg toen over naar het dak van beide woningen. De politie en brandweer gaan niet uit van opzet.

De brandweer heeft met een camera vanaf een hoogtewerker warmtebeelden gemaakt om het dak te controleren op hitte.

Buurtbewoners ontdekten de brand en waarschuwden de bewoners en de hulpdiensten. Hoe de brand in de de coniferenhaag kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Ook wordt de schade aan beide woningen nog bekeken.

Met hoogtewerker en camera wordt de hitte in het dak bekeken. (Foto: Rico Vogels SQVision) vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.