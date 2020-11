'Leerlingen moeten een olifantenhuid krijgen', pleidooi voor les over vrijheid van meningsuiting

Youssef Azghari uit Tilburg snapt de angst van leraren om aandacht te besteden aan een onderwerp als vrijheid van meningsuiting op scholen, maar hij ziet dit juist als een taak voor docenten. Deze week ontstond onrust op onder meer een school in Den Bosch nadat tijdens een les een Mohammed-cartoon werd getoond. De publicist en docent, zelf moslim, vraagt al twintig jaar aandacht voor het onderwerp en reageerde zondag in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

"Als we hier bang van worden dan verkwanselen we het belangrijkste fundament waarop onze democratie en beschaving is gebouwd: de vrijheid van meningsuiting", reageert Azghari. "We moeten leerlingen leren incasseren. Een olifantenhuid leren creëren." En daarmee moeten we volgens hem al op de basisschool beginnen.