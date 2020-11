Honderdvijftig Polen protesteren in Eindhoven tegen abortuswet in thuisland

Demonstratie tegen abortuswet in Polen op het Stadhuisplein in Polen (Foto: Jan Waalen). vergroot

Ongeveer 150 Polen hebben zondagmiddag op het Stadshuisplein in Eindhoven gedemonstreerd tegen de strengere regels voor abortus in hun thuisland. Verder gaven ze uiting van hun ongenoegen tegen de huidige regering in Polen. “Het is oneerlijk. In Nederland zou ik wel voor een abortus in aanmerking kunnen komen en mijn familie en vrienden kunnen dat in Polen niet”, vertelt een van de demonstranten.

De demonstratie van Polen die in Nederland wonen en werken op het Stadhuisplein verliep ordelijk en veilig. Alle demonstranten droegen een mondkapje en stonden op 1,5 meter afstand van elkaar. Ook hadden ze spandoeken en borden bij zich. Met de teksten op de borden lieten ze zien solidair te zijn met de Poolse vrouwen na de recente wijzigingen in de abortuswet. In Polen zijn de mogelijkheden voor abortus door de wet flink ingeperkt. Ook waren er verschillende toespraken, onder meer van een progressieve Poolse priester.

Solidair

“We willen zelf over ons lichaam beschikken”, vertelt Anna, een jonge demonstrant. “Ik ben heel boos op onze regering. Ik ben solidair en ondersteun de demonstraties in Polen. Ik vind het vreselijk om tijdens de pandemie de straat op te moeten hiervoor te demonstreren.”



De demonstranten in Eindhoven willen de massale protesten in Polen ondersteunen:

Ze krijgt steun van Martien, een twintiger. “Ik ben hier om te laten zien dat Poolse mannen achter de vrouwen staan. Ik ben solidair met mijn grootmoeder, moeder en mijn vriendin. Ze willen zelf hun keuzes maken en het recht om over hun eigen lichaam te beschikken.”

In Polen is abortus alleen nog toegestaan als de geboorte de gezondheid van de moeder in gevaar brengt of het ongeboren kind het gevolg is van incest of een verkrachting. Ernstige afwijkingen bij een ongeboren kind zijn geen reden voor abortus.

Foto: Jan Waalen/Omroep Brabant vergroot

(Foto: Jan Waalen/Omroep Brabant). vergroot

(Foto: Jan Waalen/Omroep Brabant) vergroot

