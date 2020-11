Hypermoderne bus op zonne-energie en zonder chauffeur moet over 10 jaar gaan rijden

Zo gaat de bus er uitzien (foto: gemeente Eindhoven). vergroot

Over tien jaar moet er een hypermoderne bus gaan rijden in Zuidoost-Brabant: de Brainportlijn. De bus krijgt zonnecellen en rijdt zonder chauffeur. De ontwikkeling gaat zeker 1 miljard euro kosten. De hypermoderne bus moet passagiers onder meer naar de High Tech Campus in Eindhoven, de Automotive Campus in Helmond en ASML in Veldhoven brengen.

In het gebied waar de moderne bus zal worden ingezet, werken al 50.000 mensen en dat aantal zal in de toekomst verder stijgen. De initiatiefnemers gaan ervan uit dat de bus ook aan geïnteresseerden in het buitenland kan worden verkocht. Dit is maandagmorgen bekend gemaakt op de HighTech Campus in Eindhoven.

Het initiatief voor dit vernieuwende vervoersproject komt van de gemeente Eindhoven, de provincie Brabant en Brainport Development. Het zou betaald moeten worden van geld uit het Nationaal Groeifonds, dat het kabinet vorig jaar heeft ingesteld. Hierin zit 20 miljard euro voor projecten die een bijdrage moeten leveren aan een duurzamer Nederland.

De bus wordt een gezamenlijke productie van onder meer de Automotive Campus, DAF, NXP, Siemens, TNO, de TU/e en VDL. Allemaal overheden, instellingen en bedrijven in het zuidoosten van Brabant. “We doen het heel slim: we verzinnen en maken het hier”, zegt Paul van Nunen, directeur van Stichting Brainport.

De Brainportlijn moet gezien worden als een extra injectie voor Zuidoost-Brabant als 'straalmotor' van de Nederlandse economie. Een goede bereikbaarheid is immers noodzaak, zo zeggen de partijen achter de plannen.

Provinciebestuurder Christophe van der Maat: "Het is heel belangrijk dat we vooruit blijven kijken in Nederland. We verbeteren met de Brainportlijn niet alleen de bereikbaarheid van, naar en tussen economische toplocaties in de economische motor van het zuiden, maar het systeem werkt ook als aanjager en levert bovendien geld op. Volgens de maatschappelijke kosten-batenanalyse levert het na aftrek van kosten ongeveer 150 miljoen euro op.”

Bij de presentatie van de plannen waren ook de Eindhovense wethouder Stijn Steenbakkers, Philips-directievoorzitter Hans de Jong en TNO’s marketingdirecteur Martijn Stamm.

De Brainportlijn moet straks onderdeel worden van de reguliere dienstregeling. Daarom wordt al gesproken met ov-bedrijven als Connexxion en Hermes.

