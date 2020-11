Vier Nederlandse F-35's oefenen twee weken lang boven Volkel, vooral 's avonds veel lawaai

Tientallen containers vol gevoelige apparatuur en ruim tweehonderd man personeel heb je nodig om vier F-35 straaljagers te kunnen laten oefenen op vliegbasis Volkel. Tijdens Frisian Lightning II oefent de Luchtmacht om in 2021 inzetbaar te zijn, waar ook ter wereld.

Het is voor het eerst dat vier nieuwe Nederlandse Joint Strike Fighter-toestellen voor een langere tijd op vliegbasis Volkel oefenen. De F-35's staan normaal op Leeuwarden. De oefening is onderdeel van serie luchtmachtoefeningen, met als doel het klaarmaken en inzetten van de nieuwe F-35-jachtvliegtuigen. "We kunnen nu alvast kennis maken met hoe het is als er in 2022 hier ook vijftien F-35 toestellen gestationeerd worden", zegt commandant Van Egmond.