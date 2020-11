Nietgaygenoeg: Nigeriaanse lesbienne wordt na aanval met kokend water mogelijk het land uitgezet

Eén van de gebouwen van het AZC Gilze. (Foto: archief) vergroot

De Nigeriaanse lesbienne Happy werd deze zomer op het asielzoekerscentrum in Gilze overgoten met kokend water vanwege haar geaardheid. Nu dreigt ze het land uit te worden gezet omdat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) haar niet geloofwaardig vindt als LHBT-vluchteling.

De hashtag #Nietgaygenoeg is maandagmorgen trending op Twitter. Belangenvereniging LGBT Asylum Support heeft een brandbrief naar de Tweede Kamer gestuurd om eventuele uitzetting naar Nigeria tegen te gaan. “De risico’s die de staatssecretaris neemt zijn absoluut onaanvaardbaar”, legt voorzitter Sandro Kortekaas uit. “Homoseksualiteit is bij wet verboden in Nigeria en LHBTI worden er vaak slachtoffer van gruwelijk geweld."

Advocaat Sidney Smeets staat de vrouw bij in de strafzaak van de aanval met kokend water. Happy was begin augustus op bezoek in het azc, voor de verjaardag van haar vriendin. Die nacht werden de vrouwen door een Nigeriaanse stel uitgescholden en bedreigd. Daarbij zouden ze zijn uitgemaakt voor 'domme lesbiennes'. Een van de verdachten gooide kokend heet water over Happy, die haar vriendin wilde beschermen. De vrouw liep daarbij eerste- en tweedegraads verbrandingen op van schouder tot bil.

LGBT Asylum Support deelde een foto van de vrouw op Facebook:

De vrouw die nu dreigt uitgezet te worden (foto: LGBT Asylum Support). vergroot

Niet uit de kast durven komen

De Nigeriaanse heeft nog veel pijn en is nog herstellende, zegt haar advocaat. Daarnaast moet ze zich nu zorgen maken over eventuele uitzetting naar haar geboorteland. Volgens Smeets scheelt er veel aan de manier waarop de IND bepaalt of iemand daadwerkelijk een LHBT-vluchteling is en recht heeft op verblijf.

"Dat wordt nog te veel bepaald door westerse opvattingen over geaardheid. Vragen als 'Wanneer had je jouw eerste vriendje?' of 'Hoe oud was je toen je uit de kast kwam' zijn een slechte graadmeter. Mensen uit landen waar homoseksualiteit zwaar wordt veroordeeld, komen vaak niet uit de kast en praten er niet open over zoals dat in Nederland vaak wel gebeurt."

De IND toetst de geaardheid van vluchtelingen die zeggen dat ze niet veilig zijn in hun land van herkomst, om zo fraude tegen te gaan. Volgens Smeets moet de overheid hier ruimhartiger in oordelen. "Daarbij moet meer rekening worden gehouden met de angst en wantrouwen die veel vluchtelingen voelen. In het land waar ze vandaan komen, hebben ze nooit vrij hierover kunnen spreken. Ook vanuit de overheden in deze landen geldt een onderdrukkend beleid. Dat kan ertoe leiden dat het ook geen veilig gevoel geeft bij Nederlands overheidspersoneel."

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.