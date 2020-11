Temperatuurrecord lijkt eraan te gaan: 'Als het zomer was, vielen de mussen van het dak'

Weer lijkt een temperatuurrecord eraan te gaan in deze herfst. "Het zou mij niet verbazen als het maandagmiddag 18 graden wordt", vertelt Wilfred Janssen van Weerplaza. "Wordt het ergens deze dag warmer dan 17,6 graden, dan kunnen we een nieuw datumrecord noteren."

Voor de tijd van het jaar is dit echt warm. "Het is dat het geen zomer is, anders vielen de mussen van het dak", vertelt Janssen. "Een graad of tien is voor Brabant de gemiddelde temperatuur in deze tijd van het jaar."