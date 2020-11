'Levensgevaarlijk', quadrijder (19) scheurt met 80 per uur tussen wandelaars in het bos door

Een 19-jarige quadrijder heeft zondagmiddag rond vier uur in de bossen tussen Hilvarenbeek en Goirle volgens de politie voor levensgevaarlijke situaties gezorgd. De man scheurde met de quad met meer dan tachtig kilometer per uur tussen wandelaars door. Zo probeerde hij te ontkomen aan een boa die hem wilde controleren.

De opsporingsambtenaar zag de quad, zonder kenteken, rijden en wilde de bestuurder controleren. Hij ging naast hem rijden en gaf aan dat de bestuurder moest stoppen. De quadrijder gaf echter gas. Daarop zette de boa de achtervolging in over de openbare weg en daarna weer het bos in. Op het Nieuwkerksebaantje in Goirle scheurde de verdachte tussen het wandelend publiek door.