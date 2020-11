Groep van bijna honderd wildcrossers aangepakt in Alphen

Een grote groep crossers werd door de politie in de buurt van Alphen ingesloten en gecontroleerd (foto: politie). vergroot

In de strijd tegen crossoverlast in en rond Alphen-Chaam heeft de politie zondag opgetreden tegen een groep van in totaal 85 mensen. De groep had zich op de Boshovensebaan in Alphen verzameld. Ze hadden meer dan 45 motoren en quads bij zich. De politie sloot de groep in en controleerde alles en iedereen.

Er werden elf bekeuringen uitgedeeld en twee motoren werden in beslag genomen. Er is volgens de politie al langer sprake van overlast door crossers in en rond Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. "Wat begon als een klein groepje groeit in het weekend wel eens uit tot een groep van honderd man", zo laat de politie weten.

Omwonenden klagen al langer. Met name over het vernielen van bossen en akkers, maar ook over het achterlaten van vuil, zoals afgewerkte olie.

Actiedag

Op initiatief van de wijkagent werd daarom zondag een actiedag tegen de crossoverlast georganiseerd met als boodschap 'niet meer terugkomen'. Verschillende instanties, zoals de gemeente, Staatsbosbeheer en Samen Sterk in Brabant, werkten samen.

Nog voor de actie zondag begon kwamen er al meldingen binnen dat een grote groep zich had verzameld op de Boshovensebaan in Alphen. Het ging volgens de politie om een groep va zo'n 85 mensen uit de Randstad.

Niet welkom

In eerste instantie gaven de crossers zondag aan dat ze toestemming hadden van de eigenaar van de grond om daar hun gang te gaan. Al snel bleek dit niet het geval te zijn. De crossers is volgens de politie duidelijk gemaakt dat ze niet welkom zijn en dat er streng gehandhaafd gaat worden.

Wildcrossen is al langer een probleem op diverse plekken in onze provincie.

