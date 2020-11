Dakloze MOE-landers tijdelijk opgevangen in Klokgebouw in Eindhoven

Het Klokgebouw in Eindhoven (foto: René Passet) vergroot

In het Klokgebouw op Strijp-S in Eindhoven begint maandagmiddag een nachtopvang voor daklozen. De voorziening is bedoeld voor arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa (zogeheten MOE-landers) en vreemdelingen die nog geen verblijfsvergunning hebben. Ze zal minstens twee weken open blijven.

In het voormalige Philips-complex is ruimte voor maximaal vijftig mensen. Dat is meer dan de toegestane groepsgrootte in deze coronatijden, maar het Rijk heeft toestemming gegeven. Thijs Eradus, oprichter van Springplank040, dat de huisvesting verzorgt, verwacht overigens dat er ongeveer dertig mensen gebruik van gaan maken.

Oproep van minister

Minister Paul Blokhuis van Volksgezondheid riep gemeenten vorige week op om daklozen een slaapplek aan te bieden, die daar normaal geen recht op hebben. Ook zou er ruimte moeten komen waar ze zich overdag kunnen opwarmen, wat eten, douchen en het toilet gebruiken.

Eindhoven speelde hierop in door het Klokgebouw aan te wijzen. Vanaf maandag kan de doelgroep er elke dag terecht van vijf uur 's middags tot half negen 's morgens en vanaf volgende week al een uur eerder. De gemeente moet nog besluiten hoe lang deze tijdelijke opvangplek daarna open kan blijven.

Toezicht door Springplank040

Springplank040 zal erop letten dat de gebruikers zich aan de coronaregels houden. Hieronder vallen het dragen van mondkapjes, het ontsmetten van handen en het houden van de anderhalve meter afstand.

Een aantal daklozen verblijft nu dag en nacht in onder meer parken. Eradus: “Ik ben al ruim twintig jaar actief in deze wereld en ga ervan uit dat de nieuwe opvang er snel genoeg onder de aandacht zal worden gebracht.”

Eerder dit jaar konden de MOE-landers en vreemdelingen zonder verblijfsstatus al terecht op drie plekken in Eindhoven. Twee hiervan zijn inmiddels gesloten. Alleen de opvang aan de Generaal Horrockstraat (goed voor twintig bedden) is nog open.

Klokgebouw heeft ervaring

Het is niet voor het eerst dat het Klokgebouw wordt ingezet als dag- en nachtvoorziening. Eerder konden er studenten terecht tijdens de introductieperiode. Het complex werd toen de grootste herberg van ons land genoemd.

