Vrouwen plegen zeer gewelddadige overval op kwetsbare man: 'Alles zat onder het bloed'

De politie is op zoek naar de vrouwelijke daders van een zeer gewelddadige overval in Den Bosch. De overval vond vorige maand plaats in een appartement aan de Aartshertogenlaan. Opsporingsprogramma Bureau Brabant besteedt maandag aandacht aan de zaak waarbij een kwetsbare man heftig werd mishandeld door de vrouwen.

Het is donderdag 15 oktober als een 65-jarige man in zijn eigen huis wordt overvallen door de twee vrouwen. Het slachtoffer woont alleen, is hulpbehoevend en loopt met een rollator. De twee vrouwen praten zichzelf naar binnen, waarop een van hen meteen zijn rollator onder hem vandaan schopt. De man valt meteen op de grond.

'Onbegrijpelijk'

De overval gaat met schrikbarend geweld, aldus de politie. De man doet maandag anoniem zijn verhaal in Bureau Brabant. "Toen lag ik op de grond en sloegen ze tegen mijn wenkbrauw. Die lag open. Ik zag helemaal blauw en paars."

In het programma wordt getoond hoe de gang en wc van zijn huis er na de aanval uitzien. Alles zat onder het bloed. De vrouwen gaan er met zijn pinpassen vandoor en laten hem zwaargewond achter. "Het is onbegrijpelijk dat ze zoveel geweld gebruikten. De man was totaal geen partij voor ze", zegt politiewoordvoerder Dion Luijten over de brute aanval.

Het signalement van de daders:

Het gaat om twee donkergetinte vrouwen.

De eerste is zo'n 1,65 tot 1,70 meter lang.

Ze heeft volgens de politie een opvallend platte, grote neus en dreadlocks.

Ze droeg een zwarte, gewatteerde jas.

De andere vrouw is iets langer (1,70 tot 1,75 meter) en zo'n 25 tot 30 jaar oud.

Een van de daders is gefilmd toen ze geld opnam met de pinpas van de man. De politie hoopt dat iemand haar herkent.

De vrouw pinde na de overval met de pas van het slachtoffer (foto: politie). vergroot

Precies een week eerder, op 8 oktober, werd een vrouw in dezelfde straat slachtoffer van een babbeltruc. Een vrouw belt aan bij een flatbewoner en zegt dat ze van een zorginstelling is. Ze zegt dat ze tegen corona komt inenten. Het slachtoffer gelooft haar en de vrouw steelt ondertussen een bankpas uit de woning en pint daar later mee. Het is onduidelijk of het om een van dezelfde daders gaat, maar een verband wordt niet uitgesloten.

