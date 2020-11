De afhaalservice van de bibliotheek valt in de smaak: 'Al 200 liefhebbers'

Luc Pruin van de bibliotheek in Geldrop. vergroot

De bibliotheken in Brabant zijn sinds woensdag gesloten, maar de afhaalservice die in het leven is geroepen is voor veel mensen een uitkomst. Vrijdag was de eerste dag dat er een persoonlijk boekenlijstje ingevuld kon worden. Liefst tweehonderd mensen deden dat en die konden hun tasje met boeken ophalen in de bibliotheken van Son en Breugel, Nuenen, Geldrop, Mierlo en Heeze-Leende.

Luc Pruin van de bibliotheek in Geldrop is opgelucht dat de afhaalservice in het leven is geroepen. "Het heeft even wat voeten in de aarde gehad, maar gelukkig heeft het kabinet besloten dat er toch boeken afgehaald mogen worden."

Grote behoefte

Dat boeken lenen populair blijft, zagen de bibliotheekmedewerkers woensdag toen een dag voor de sluiting nog flink gehamsterd werd. "Met de afhaalservice kunnen mensen gewoon hun boeken blijven lezen, dat is wel fijn."

Tijdens de eerste coronagolf in maart konden liefhebbers ook al hun boeken via internet bestellen en daarna in de hal afhalen. "Toen zagen we al hoe groot de behoefte was."

In de video zie je hoe Luc Pruin het boekenpakket samenstelt:

De rest staat stil

Pruin heeft het druk met het samenstellen van de pakketten, maar dat is ook het enige waar hij momenteel mee bezig is. "De rest is allemaal gestopt: voorlichting voor scholen, spreekuren, lezingen. Dat is net waar juist onze groei inzit." Maar door corona is dat momenteel niet mogelijk. "Hopelijk kunnen we volgende week woensdag weer beginnen."

