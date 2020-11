Boeken hamsteren bij de bieb nu het nog kan: 'Boodschappentassen vol boeken'

Boeken inslaan nu het nog kan vergroot

Drukte bij de bibliotheken. Nu het kabinet bekend heeft gemaakt dat ook de bieb twee weken dicht moet als onderdeel van de coronamaatregelen, gaan veel lezers nog snel boeken inslaan. De gedachte is dat het toch wel fijn is om een voorraad leesvoer te hebben, want je weet tenslotte niet hoe lang het gaat duren.

Peter Hoek komt met mondkapje op en een stapel boeken de bibliotheek in Heeze uitgelopen. "Ik dacht nog snel even inslaan, nu het nog kan. Ik ben gepensioneerd en heb de tijd om te lezen."

Veel mensen grijpen de laatste dag dat de bieb nog open is aan om boeken te halen. Je weet niet hoe lang de sluiting nog gaat duren, is een veel gehoorde opmerking. "Nu maar hopen dat we snel weer elke dag naar de bibliotheek kunnen", verzucht een vrouw, die nog snel boeken komt halen.

Wachten op privacy instellingen...

Naar een andere wereld

Ook bij de bibliotheek in Valkenswaard is het deze woensdag veel drukker dan anders. "We merken echt dat mensen graag en veel lezen in deze coronatijd", zegt bibliothecaresse Mirjam: "Mensen willen even ontspanning en in een andere wereld zijn. Thrillers vliegen de bieb uit, maar die worden sowieso altijd al veel gelezen. Maar ook boeken over mindfulness doen het goed.

Rond het middaguur lijkt het even rustig te zijn bij de bibliotheek. "Maar het komt met pieken en woensdagmiddag is het sowieso altijd druk", zegt Mirjam. Een vrijwilligster die woensdag uitgerekend haar eerste dag heeft bij de bibliotheek in Valkenswaard, zit met mondkapje op aan een tafeltje met desinfecteermiddel bij de ingang. Ook zij ziet de enorme drukte: "Mensen lopen met boodschappentassen vol boeken de deur uit."

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.