Volvo's zijn doelwit van auto-inbrekers: 'Zorgwekkende stijging'

De politie in Best en Oirschot ziet de laatste dagen een 'zorgwekkende stijging' in de diefstal van auto-onderdelen. In de afgelopen 24 uur waren vooral Volvo’s het doelwit, specifiek van het type V40, V60 en V70. Volgens een buurtbewoner was het zondagnacht bij circa zeven auto’s raak in Best. Waarom het steeds om Volvo's gaat, is hem een raadsel.

De politie waarschuwt niet alleen mensen die een Volvo hebben. Behalve wagens van het Zweedse merk, krijgt de politie ook meldingen binnen van 'verdachte personen' die geïnteresseerd zijn in andere, duurdere personenauto's.

Hans (48) woont in het centrum van Best en kan erover meepraten. Zondagnacht werd bij zijn auto, een Volvo, een ruit ingeslagen, zegt hij. "Hij stond op de inrit", vertelt hij. "Er is niks weg, ze hebben alleen een ruitje achter ingetikt. De auto van mijn vrouw, geen Volvo, stond erachter geparkeerd, maar die hebben ze met rust gelaten."

Later op de dag tipte de vader van Hans, die ook in Best woont, dat het verderop ook raak was. Bij een stuk of zes Volvo's aan het Heuveleind zou ook schade zijn aangericht, is te zien op foto's die Hans via zijn vader uit een buurtappgroep kreeg. Bij meerdere Volvo's op de beelden zijn ruiten en ook koplampen ingeslagen. Of er iets gestolen is uit de wagens, is niet duidelijk.

Kijk hier hoe autodieven te werk gaan:

Hans heeft aangifte gedaan. Hij zegt voor een raadsel te staan, waarom specifiek Volvo's doelwit zijn. De politie was maandag niet bereikbaar voor verder commentaar over de schade en diefstallen.

