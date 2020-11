Meeste fietsdoden zijn 70-plussers: 'Maar de e-bike is niet alleen ellende'

vergroot

Ruim de helft van alle slachtoffers bij dodelijke fietsongevallen is zeventig jaar of ouder en dat komt onder meer omdat zij door de e-bike langer blijven fietsen. Dat zijn verontrustende cijfers, vindt de Fietsersbond Noord-Brabant. Ze willen snel maatregelen om fietsen in Brabant veiliger te maken, want het is goed als ouderen in beweging blijven.

Cijfers voor Brabant ontbreken op dit moment maar landelijke cijfers laten zien dat het aantal verkeersslachtoffers onder fietsende ouderen toeneemt. Zo vormen 60-plussers bijna driekwart van het totaal aantal fietsdoden. Ruim de helft is 70-plus en ruim een kwart is 80-plus. Dat zijn 54 van de in totaal 203 doden die vorig jaar in Nederland vielen.

Langer fietsen

Aad Smid van de Brabantse Fietsersbond kan de cijfers voor een deel verklaren. "Er is vergrijzing in Nederland, dus verhoudingsgewijs zitten er meer ouderen op de fiets dan in 2000. En dankzij de elektrische fiets kunnen ouderen langer blijven fietsen."

Smid wil dat er snel maatregelen genomen worden in Brabant zodat fietsers zich veel veiliger kunnen verplaatsen. Dit zijn die maatregelen:

Autovrije binnensteden ,

Maximaal 30 kilometer per uur in de bebouwde kom,

Auto- en fietsverkeer in het buitengebied uit elkaar halen ,

Meer ruimte voor de fiets, bredere fietspaden,

Bij drukke kruisingen een tunnel of brug aanleggen voor fietsers ,

Geen rechte maar schuine stoepranden,

Onnodige paaltjes verwijderen: "Die zorgen namelijk voor veel ellende bij een botsing."

Linksaf slaan

De e-bike zorgt er dus voor dat ouderen langer op de fiets blijven zitten. Maar dit zorgt ook voor extra ongelukken. "Ouderen hebben een slechter reactievermogen", zegt Smid. "Daarnaast is het op- en afstappen vaak lastiger."

Maar ook over de schouder kijken als je linksaf wilt slaan, is moeilijk. En zo ziet de fietser soms niet dat er een auto achter hem rijdt.’’ Gevolg is dat de fietser gewoon linksaf slaat en zo een ernstig ongeval veroorzaakt.

Positief

Maar de cijfers zijn niet alleen negatief volgens de Fietsersbond. "Wat nooit wordt afgewogen is het effect op de gezondheid. Naast wat slechtere cijfers neemt de gezondheid van de ouderen toe als je in beweging blijft."

Dus die elektrische fiets is niet alleen maar ellende. "Het is ook goed voor de sociale contacten en de zelfstandigheid", voegt de Katholieke Ouderenbond (KBO) toe.

Cursus en meer tips

Om ernstige of zelfs dodelijke ongevallen te voorkomen heeft de KBO een aantal tips voor ouderen die een e-bike gebruiken:

Draag een helm ,

Draag schoenen met rubberen zolen zodat uw voeten niet wegschuiven,

Zet het zadel wat lager voor een makkelijke op- en afstap,

Overweeg een achteruitkijkspiegel,

Check altijd of het verstandig is om te fietsen met uw medicatie,

Kies de makkelijkste en veiligste route naar de bestemming,

Zorg ervoor dat je goed gezien wordt door verlichting op de fiets en lichte kleding.

De fietsersbond voegt daar nog aan toe dat een cursus ‘e-bike rijden’ verstandig is. Zo leren ouderen de fiets en de gevaren kennen.

