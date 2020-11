'Coronavaccin ziet er goed uit, maar goedkeuring kan nog wel even duren'

Oud-GGD-arts Jos van de Sande vergroot

Een coronavaccin van de farmaceut Pfizer is volgens een voorlopige analyse voor 90 procent effectief. Dat is goed nieuws, maar het betekent niet gelijk dat het middel op korte termijn klaar zal zijn, zegt voormalig GGD-arts Jos van de Sande. "Bovendien zullen de risicogroepen en de zorg eerst aan de beurt zijn", zei hij dinsdag in Afslag Zuid op Omroep Brabant radio. "En dat is ook terecht."

Pfizer heeft het vaccin getest op 43.000 proefpersonen en zegt dat geen sprake was van noemenswaardige veiligheidsproblemen. Het is de bedoeling om voor het eind van het jaar voldoende doses te produceren om tien tot twintig miljoen mensen in te enten, schrijft The New York Times.

"Het ziet er op zich goed uit", zegt Van de Sande over de resultaten rond het vaccin. "Het heeft volgens de berichten weinig bijwerkingen, dat is geweldig natuurlijk."

De hamvraag is nu wanneer een vaccin tegen het coronavirus groen licht krijgt voor gebruik. Van de Sande verwacht dit voorjaar. Wel plaatst hij daar de kanttekening bij dat het middel eerst naar risicogroepen zal gaan en dat het ook eerst hier goedgekeurd moet worden. "Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen zal nog ja moeten zeggen. Ze zetten daar extra mankracht voor in, heb ik begrepen. Dat duurt dan alles bij elkaar toch nog wel eventjes."

Ziekenhuizen

In Nederland is de afgelopen dagen een gestage daling te zien in het aantal besmettingen met het virus. Van de Sande waarschuwt dat niet helemaal duidelijk is of de uitslagen van sneltests goed doorkomen in de dagelijkse cijfers. Hij houdt vooral het aantal ziekenhuisopnames in de gaten. "Dat is een veel zekerder cijfer", legt hij uit. "We hopen daar over een week ook een daling in te zien, daar ben ik heel benieuwd naar."

Versoepelen van de coronamaatregelen vindt de GGD-arts nu beslist geen goed idee. "We hebben net een ombuiging gehad in de cijfers, maar er zijn nog twintig regio's waar de situatie zeer ernstig is, waaronder Brabant", legt hij uit. "We kunnen nog geen veer loslaten wat dat betreft."

