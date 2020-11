De Graafschap-speler Ralf Seuntjens: 'Uitspraken van onze trainer over NAC waren wat onhandig'

Ralf Seuntjens. (Foto: Orange Pictures) vergroot

Ralf Seuntjes speelt woensdag in Doetinchem met De Graafschap de topper tegen NAC, de ploeg uit zijn geboortestad Breda. Zijn ploeg zal tot het uiterste gaan, zo laat hij weten. Dat een deel van de NAC-selectie wellicht nog herstellende is van corona telt dan niet. "Maar ik hoop wel voor die spelers dat ze gezond en fit zijn."

Ronald Strater Geschreven door

De Graafschap-NAC is een heuse topper in de eerste divisie en Ralf Seuntjens heeft er dan ook veel zin in. Het duel is een inhaalwedstrijd, want op 9 oktober werd de boel afgelast, omdat een deel van de selectie van NAC was getroffen door het coronavirus.

Het coronavirus. Ook als je over voetbal spreekt, kun je er niet omheen. Na de afgelasting van De Graafschap-NAC was er meteen veel over te doen. Mike Snoei, trainer van De Graafschap, deed namelijk een paar boute uitspraken waarin hij weinig begrip toonde voor de getroffen Bredase ploeg. Snoei gaf in een interview aan zijn twijfels te hebben over de uitbraak bij de Bredase ploeg. Dat zette kwaad bloed bij NAC, waar spelers en hun familie echt flink ziek waren.

Onlangs maakte de trainer van de Tukkers dan ook min of meer zijn excuus bij FOX Sports. "Beter een laat excuus, dan geen excuus", vindt Seuntjens, Bredanaar en aanvoerder van de Superboeren. "Zijn uitspraken waren wat onhandig. Maar ik ken onze trainer en weet dat hij het niet zo bedoelde. Het is niet zijn intentie geweest om het gebeuren bij NAC in twijfel te trekken."

"Corona was supervervelend voor NAC en ik hoop dat de spelers gezond en fit zijn."

"We moeten solidair zijn met elkaar", vervolgt de aanvaller. "Maar niemand wist precies wat corona inhield. De trainer wilde alleen maar zeggen dat het vervelend was dat de wedstrijd werd uitgesteld en dat de competitie zoveel mogelijk doorgang moet vinden."

In Breda twijfelen sommigen nog steeds sterk aan de lezing van Snoei en waarschijnlijk zal Maurice Steijn het niet nalaten om het in zijn wedstrijdbespreking te gebruiken. De trainer van NAC gaf overigens afgelopen vrijdag aan dat sommige spelers nog steeds niet topfit zijn na hun strijd met corona.

Ralf Seuntjens. (Foto: Orange Pictures) vergroot

Seuntjens toont wat meer empatisch vermogen. "Mijn pa werkt op de IC in het Amphia ziekenhuis in Breda", vertelt de speler. "Ik hoor dus best wel wat verhalen over corona en de gevolgen daarvan. Daar krijg je geen prettig gevoel bij. Corona was supervervelend voor NAC, want ze stonden foutloos bovenaan en misten daarna echt bepalende spelers. Ik hoop voor de spelers dat ze allemaal gezond en fit zijn."

Maar dan roert ook de sportman in Seuntjens zich. "Ik heb de wedstrijd van NAC tegen MVV gezien en ze leken me allemaal vrij fit. Dus ik weet niet in hoeverre ze er nog last hebben. Wij houden daar in ieder geval geen rekening mee en zullen topfit aan de wedstrijd beginnen."

"Ik hoop van harte dat we de tweede helft van de competitie weer wel met publiek kunnen spelen."

Seuntjens denkt dat het coronavirus deze competitie nog wel bij meer ploegen zijn sporen na gaat laten, omdat voetballers niet in een bubbel leven. De corona-tombola draait al op volle toeren. Hij baalt er ook van dat De Graafschap-NAC woensdagavond zonder publiek gespeeld wordt.

"Dat is echt een minpunt en een nadeel voor beide ploegen, want het uitvak had anders ook lekker vol gezeten met NAC-supporters. Ik denk echt dat publiek bij ploegen als De Graafschap en NAC, maar ook Go Ahead Eagles en Cambuur, invloed heeft. Die kunnen de tegenstander angst inboezemen en zorgen dat ze drie of vier meter terug zakken. Ik hoop van harte dat we de tweede helft van de competitie weer wel met publiek kunnen spelen."

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.