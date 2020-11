Bazen pakken uit met groter kerstpakket dan ooit: boven alles een gezellige verrassing

Foto: Pexels vergroot

Wanneer je dit jaar een kerstpakket krijgt dan is de kans groot dat het een wat groter en luxer pakket is dan andere jaren. Die belofte doet Bart Poierrié van kerstpakketten.nl dinsdagochtend in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio. En Bart kan het weten. Hij zit immers al maanden met zijn neus in de kerstpakketten. Hij heeft het zelfs over een stormloop wat bestellingen betreft.

"Mensen hebben door corona heel het jaar weinig vertier gehad: geen zomerbarbecue en nu dus ook geen kerstviering. Gelukkig zien ondernemers in dat medewerkers hun kapitaal zijn en dus kiezen ze nu voor een extraatje in de vorm van een kerstpakket", legt Bart uit.

En voor bedrijven die het geluk hebben dat ze niet enorm hard worden getroffen door de coronacrisis geldt volgens hem dus dat ze extra uitpakken, met een extra groot pakket.

"Ragoutjes zijn echt wel uit de tijd."

Trends heeft Bart uiteraard ook al ontdekt. Zo acht hij de kans groot dat je dit jaar kunt genieten van een borrel- of spelletjespakket onder de kerstboom. Gezelligheid is volgens hem namelijk het sleutelwoord als het gaat om de verrassing die ondernemers dit jaar voor hun mensen in petto hebben. "Ragoutjes zijn echt wel uit de tijd", benadrukt hij ook.

Kiest een ondernemer voor een bon dan is het volgens Bart zaak hier echt wat gezelligs van te maken. "Verpak de bon in een leuk verrassingspakket, bijvoorbeeld met wat lekkere dingetjes erbij. Dat maakt het allemaal net wat persoonlijker", legt hij uit. "Heel belangrijk, zeker nu de pakketten in veel gevallen coronaproof bij de mensen thuis worden afgeleverd. Mensen mogen immers niet meer naar kantoor komen nu thuiswerken het advies is."

