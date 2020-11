Helmond en Tilburg trakteren boa's wel op bonus: 300 euro netto

Foto: archief. vergroot

Boa's die in Helmond werken, krijgen wél een 'coronabonus'. Het college van B en W van Helmond heeft besloten om ze eenmalig 300 euro uit te keren. Ook buitengewoon ambtenaren in Tilburg krijgen het bedrag. Dit op initiatief van 50PLUS Tilburg, die hierover een motie indiende.

De vijftien handhavers in Helmond krijgen de bonus vanwege hun 'bijzondere inzet in de afgelopen maanden en de manier waarop zij tijdens de coronacrisis op de proef zijn gesteld'. 50PLUS vond ook dat de boa's in Tilburg gelijk moesten worden gesteld aan de politie.

“De coronacrisis heeft eens te meer duidelijk gemaakt dat we in onze samenleving een aantal vitale beroepen hebben. De boa’s behoren daar zeker toe. Ik heb zeer veel waardering voor het extra werk dat zij sinds maart hebben verzet. In het handhaven van de maatregelen, en daarmee in het beschermen van de samenleving, hebben zij in de voorlinie gestaan”, zegt burgemeester Elly Blanksma van Helmond.

De extra beloning die wordt toegekend, is in lijn met de bonus die door het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de politie is gegeven. Hierdoor ontstond ophef, omdat boa's deze bonus niet krijgen. Tenminste, niet allemaal. Gemeenten bepalen het zelf. Ook onder meer Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht besloten al om hun buitengewoon ambtenaren wel een bonus te geven.

