Politie vindt lichaam in Bergsche Maas tijdens zoektocht naar vermiste man (66)

Tijdens de zoektocht naar de vermiste Ad (66) uit Sprang-Capelle heeft de politie dinsdagmiddag een lichaam gevonden. Het is nog niet duidelijk of het gaat om het lichaam van de vermiste man. Het lichaam werd gevonden in de Bergsche Maas.

"Uit onderzoek moet blijken of het de vermiste man betreft", zegt de politie op Twitter. De politie wil nog niet zeggen of het om een man of een vrouw gaat.

Maandagochtend werd in de omgeving Waalwijk een Burgernetbericht van de vermissing verspreid. Dinsdagochtend vroeg vond de politie al de auto van de vermiste man. Die stond bij de afvaartplaats van de pont tussen Sprang-Capelle en Dussen.

