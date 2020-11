Made krijg eigen versie van 30 Seconds: 'Zelfs de ontsnapte slang komt voorbij!'

Mike Delhij en Manon de Bruyn maakten een Madese versie van 30 Seconds. (foto: Mike Delhij en Manon de Bruyn) vergroot

Van de ontsnapte slang die wereldnieuws werd tot de hits van zangers Nelis Leeman en Arjon Oostrom. Alles komt langs in de Madese versie van het populaire spel 30 Seconds. Trotste Madenaars, of beter gezegd Mayenèrs, Mike Delhij (28) en Manon de Bruyn (24) bedachten het spel nadat ze voor zoveelste keer hetzelfde bordspelletje hadden gespeeld.

Mike Delhij (28) en zijn vriendin Manon de Bruyn (24) zaten de afgelopen maanden net als iedereen heel veel thuis. "We zitten 's avonds veel spelletjes te spelen", vertelt Mike. "Voor onze vriendengroep hebben we laatst een online bingo gehouden en Ranking The Stars gespeeld", vult Manon aan.

Afgelopen zomer kwamen ze op het idee om een Madese variant van het populaire bordspel 30 Seconds te maken. Dat idee is altijd blijven hangen. Met het oog op de feestdagen dachten we: laten we het gewoon doen!"

Het spel wordt gespeeld aan de hand van een bord en kaarten met daarop vijf verschillende woorden. De spelers van het spel vormen duo's. Ieder duo moeten om beurten de vijf woorden op het kaartje aan de ander omschrijven, zonder de woorden zelf te noemen.

"De jongere generatie leert er ook van. Dat is nou juist het leuke: dat mensen er met elkaar over gaan praten."

Het bedenken van al die woorden was best lastig, zo vertelt Manon. "Je wilt natuurlijk niet met maar vijftig verschillende kaarten aankomen. Je wilt het goed doen." Om aan genoeg woorden te komen struinde Manon Facebook en Google af. "Ik keek ook in de gemeentegids en alles wat we tegenkwamen legden we voor aan onze ouders."

"Er kwamen bijvoorbeeld winkels voorbij die vroeger in Made hebben gezeten", aldus Mike. "Winkels waarvan wij niet wisten dat ze hadden bestaan. De jongere generatie leert er dus ook van. Dat is nou juist het leuke: dat mensen er met elkaar over gaan praten."

Op de door Mike en Manon gemaakte kaarten staan allerlei Madese straatnamen, sportverenigingen en historische gebeurtenissen. "Maar ook de nummers van Nelis Leeman en Arjon Oostrom staan erop. Zelfs de ontsnapte slang komt voorbij", lachen ze. In 2014 ontsnapte een zeer giftige slang uit een terrarium in een huis aan de Valkenhof in Made. Made was een korte tijd wereldnieuws. De cobra werd een paar dagen later gevonden in de schuur van de buurman.

"Ik vind Made echt een bazendorp."

Manon en Mike willen benadrukken dat de door hen bedachte set kaarten is gebaseerd op het originele spel 30 Seconds. "We hebben een variant gemaakt voor het originele spel. Je kunt dus de Madese kaarten bij ons bestellen, om het vervolgens met het bord van het echte spel te spelen. Maar zonder bord spelen, met bijvoorbeeld een kookwekker, kan ook."

Maar waarom een spel specifiek voor Made en niet voor de hele gemeente Drimmelen? "Wij zijn gewoon diehard Madefans", lacht Manon. "Ik vind Made echt een bazendorp", reageert Mike. "Er valt eigenlijk altijd wel iets te beleven. Er wordt genoeg georganiseerd. Jong en oud staat gezellig door elkaar een biertje te drinken. Het is ons kent ons."

Binnen twee dagen kregen Mike en Manon al 130 bestellingen binnen. "We krijgen hele leuke reacties. Iedereen is enthousiast", vertelt Mike blij. "Er is ook al vraag naar een Wagenbergse variant, maar het is niet de bedoeling dat we dit in andere versies gaan uitbrengen. Wij weten daarvoor ook niet genoeg over een Terheijden, Lage Zwaluwe of Wagenberg. Wij zijn hier in Made gevestigd. Hier wonen onze vrienden en wij hebben hier eigenlijk alles. Wij gaan Made niet uit. "

