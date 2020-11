'Brand!' Glenns bovenbuurvrouw staat ineens op zijn balkon

“Glenn! Brand, brand, brand! Glenn!” Glenn Sarucco uit Den Bosch werd woensdagochtend wakker van het geschreeuw van zijn bovenbuurvrouw. Haar appartement aan de Commissaris de Quaylaan stond in lichterlaaie. Om aan de vlammenzee te ontsnappen, sprong ze op zijn balkon.

“Het was precies tien voor zes, ik lag nog te slapen in bed”, vertelt Glenn. Ineens plofte de vrouw naast hem op bed en ze gilde dat hij de brandweer moest bellen. “Ik schoot eerst in paniek en begon haar uit te schelden: waar is jouw telefoon dan?” Glenn zocht zijn badjas en belde vervolgens de alarmcentrale. “Ze vroegen wat ik nodig had. Ik zei: iedereen!”