Man met drugs vlucht voor politie, agenten gewond tijdens achtervolging

Foto: Rico Vogels/SQ Vision vergroot

Na een wilde politieachtervolging is woensdagochtend de bestuurder van een auto opgepakt in Waalre. De 42-jarige man uit Geldrop reed met hoge snelheid door het dorp terwijl politiewagens hem klem probeerden te rijden. Zijn auto kwam uiteindelijk tegen een politieauto tot stilstand. Twee agenten raakten gewond. In de auto van de man bleken harddrugs te liggen.

Ron Vorstermans & Maaike Cnossen Geschreven door

De politie kreeg rond elf uur een melding van een verdachte situatie aan de Sterkenburg in Eindhoven. Daar zouden drugs worden gedeald. Agenten die gingen kijken, troffen een verwarde man aan. Ze wilden hem controleren, maar hij stapte in zijn auto en ging er snel vandoor.

Er ontstond een achtervolging door het stadsdeel Gestel. Meer dan tien politiewagens waren daarbij betrokken. Ze probeerden de man te laten stoppen, maar dat lukte niet. Twee politieauto's botsten tegen elkaar. De voertuigen raakten beschadigd, maar er raakte niemand gewond.

Vol tegen politieauto aan

De verdachte reed naar Waalre, waar opnieuw werd geprobeerd hem klem te rijden. Ze kregen het voor elkaar hem het fietspad op te krijgen. Maar in plaats van te remmen, gaf de man flink gas en reed hij vol tegen een politiewagen die hem tegemoet kwam rijden. Dat gebeurde op de Burgemeester Mollaan.

De agenten die lichtgewond raakten, zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. De verdachte raakte niet gewond.

Geen rijbewijs

De man is meegenomen naar het politiebureau. Hij bleek geen geldig rijbewijs te hebben. Ook is er een bloedproef afgenomen. De verdachte had een handelshoeveelheid drugs bij zich. De drugs zijn in beslag genomen. De man zit voorlopig vast.

Kijk hier beelden van de schade:

Foto: Rico Vogels/SQ Vision vergroot

Foto: Rico Vogels/SQ Vision vergroot

