4 maanden tot het eerste topevenement van 2021: ‘Indoor Brabant gaat zeker door’

Een leeg Indoor Brabant in 2020 (foto: Henk van Esch). vergroot

Het is nu bijna niet voor te stellen, maar over vier maanden staat alweer het eerste grote Brabantse evenement van 2021 op de kalender. De directeur van Indoor Brabant is er ondanks de ellende van de coronacrisis van overtuigd dat het paardensportevenement in maart wél doorgaat.

Rebecca Seunis Geschreven door

In maart van dit jaar voelde Indoor Brabant als een van de eerste de gevolgen van de crisis. Het evenement zou aanvankelijk toch doorgaan, maar vlak voor de start kreeg de directeur het slechte nieuws dat er toch niet meer dan honderd mensen waren toegestaan. Daarop werd het hele evenement afgelast.

Hoewel het einde van de coronacrisis nog niet direct in zicht is, heeft directeur Marcel Hunze veel vertrouwen in de komende editie die op 11 maart begint. “De voorbereidingen zijn al in volle gang”, legt hij uit.

Anders

Toch gaan die voorbereidingen er heel anders aan toe dan de voorgaande jaren. “Het is zeker anders. Normaal gesproken kijken we in de voorbereidingen hoe we alles kunnen promoten zodat er zoveel mogelijk mensen komen. Dat doen we nu niet. We weten natuurlijk niet wat er over vier maanden wel en niet mogelijk is. Maar we zijn druk met het uitwerken van allerlei scenario’s. Van een reguliere editie tot een variant met aangepast publiek of alles op anderhalve meter afstand. Afhankelijk van de vraag of er een vaccin is of juist niet. En we kijken ook naar sneltesten."

Dat zorgt voor uitdagingen bij alle mensen die meewerken aan het evenement. “Het zou natuurlijk fijner zijn als we precies wisten wat wel en niet kon, maar helaas weet niemand dat. We houden daarom alle opties open. Maar onze intentie is echt om het door te laten gaan.”

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.