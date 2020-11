Philips wil PSV-voetballers komende 10 jaar nog gezonder maken

PSV heeft een nieuwe deal met Philips tot 2031 (foto: PSV). vergroot

Het is al de langstlopende sponsordeal ter wereld, maar PSV en Philips plakken er sowieso nog eens tien jaar aan vast. De verbintenis tussen PSV en Philips is in de loop der jaren veel veranderd, maar volgens beide partijen is de samenwerking nu beter dan ooit.

Wie dacht dat PSV en Philips een aantal jaar geleden een einde wilden maken aan hun jarenlange samenwerking had het compleet mis. Sinds de de naam van Philips van het shirt van PSV is verdwenen, hebben beide partijen de samenwerking op de achtergrond uitgebreid. Zo hoort Philips bij de Brainport-groep en is het bedrijf een van de belangrijkste co-sponsors van de club uit Eindhoven. Ook gaat Philips nu nog meer dan eerst PSV bijstaan op het gebied van gezondheid tot tenminste 2031.

“Philips is nu sterk gericht op de gezondheid. Onze missie is om het leven van mensen beter te maken. Zowel voor het individu zijn we er, als voor de ziekenhuizen”, stelt Guus Pennings, Manager Brand en Sponsorships van Philips.

Doel met PSV

“Ons doel met PSV is om met onze kennis en apparatuur er mede voor te zorgen dat de spelers nog gezonder en vitaler zijn en daarmee resultaten beter kunnen worden. Verder kunnen wij de verhalen en de ervaringen gebruiken die we bij de club op doen. Als we dit samen met PSV vertellen, bereiken we een veel groter publiek.”

De PSV-directie was vanzelfsprekend trots op de nieuwe deal met Philips:

Philips helpt PSV al op het gebied van gezondheid, maar die samenwerking wordt dus uitgebreid. “De medische staf van PSV beschikt nu al over het zogeheten ‘lumify’, een echoapparaat dat zeer snel via een telefoon of tablet al een diagnose kan stellen bij een blessure van een speler. Daarmee kun je in de kleedkamer al een diagnose stellen. En de daaropvolgende handelingen kun je daarop aanpassen. Dat kan een positief verschil maken in de hersteltijd.”

Herstelslaap

Ook is PSV benieuwd naar hoe ze spelers beter kunnen laten herstellen na trainingen en wedstrijden. En ook daar is Philips druk mee in de weer. “We zijn nu met onze slaapresearchers bezig om te kijken naar hoe je tot een betere nachtrust komt. We gaan met PSV kijken of en hoe we in de praktijk de diepe herstelslaap van spelers kunnen verlengen.”

En zo zullen er vast nog legio voorbeelden zijn waarmee PSV en Philips gaan samenwerken. “Philips wil gewoon nog steeds heel graag verbonden blijven met PSV”, stelt Pennings. “Juist door de manier hoe we elkaar gevonden hebben de laatste jaren, passen we nu misschien wel beter bij elkaar dan eerst en maken we elkaar nog beter en sterker.”

