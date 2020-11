Nertsenhouderij al voor kerst verbieden, vindt meerderheid van de Tweede Kamer

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de nertsenhouderij voor de kerst wordt beëindigd. Een voorstel van GroenLinks om uiterlijk eind november al met een verbod te komen, kan op steun rekenen van de PVV, SP, PvdA, en Partij voor de Dieren. Ook D66 wil dat het verbod veel eerder komt dan maart, maar vreest dat zo'n abrupte stop voor chaos zorgt.

"We willen geen Deense toestanden", zegt D66-Kamerlid Tjeerd de Groot over de chaos die daar is ontstaan. Wel wil hij dat er voor de kerst een verbod op het houden van nertsen komt. De Kamer spreekt woensdagavond in een spoeddebat met coronaminister Hugo de Jonge en landbouwminister Carola Schouten over de nertsenhouderij.

Gemuteerd virus

In Denemarken blijkt dat het virus in nertsen is gemuteerd, waardoor mensen besmet zijn met een nieuwe variant van het virus. Mogelijk heeft een eventueel vaccin of medicijn ook geen grip op die mutatie. De Deense overheid kondigde eerst aan alle nertsen te willen vergassen om te voorkomen dat het virus opnieuw om zich heen zou grijpen in de gemuteerde vorm. Maar de premier van Denemarken moest toegeven dat er nog geen wet ligt die dat mogelijk maakt. Er wordt een spoedwet in elkaar gezet, maar die kan op verzet van een reeks partijen rekenen.