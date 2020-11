Het carnavalsgevoel in coronatijd: kijk hier naar Elfde van de Elfde

Op zoek naar het carnavalsgevoel in coronatijd. vergroot

Carnaval zit in onze Brabantse harten. Ja, dit jaar wordt anders dan anders, maar laten we vooral kijken wat er nog wél kan. Carnavalsiconen Jordy Graat en Christel de Laat gaan samen op zoek naar het gevoel van carnaval in coronatijd. Dat doen ze in het Omroep Brabant-programma Elfde van de Elfde.

Maaike Cnossen Geschreven door

Bekijk de uitzending hieronder:

Wachten op privacy instellingen...

Omroep Brabant lanceerde op de Elfde van de Elfde ook de eerste aflevering van de podcast 'Het gevoel van carnaval'. In de eerste aflevering praat Jordy Graat met De Deurzakkers en Veul Gere. Wat is nu het geheim van een goed carnavalsliedje?

In totaal komen er tot carnaval elf afleveringen. Elke elf dagen verschijnt er een nieuwe aflevering.

Luister naar 'Het gevoel van carnaval' in jouw favoriete podcastapp:

Beluister hieronder het speciale carnavalstroostlied:

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.