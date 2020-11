Wachten op privacy instellingen... Foto: Perry Hendriks. Foto: Lieke Flipsen. Foto: Perry Hendriks, SQ Vision. De politie doet onderzoek bij het flatgebouw (foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties). Veel agenten bij het flatgebouw (foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/7 Politie houdt man aan na massale zoekactie in Bredase wijk Hoge Vucht

De politie heeft woensdagavond en -nacht in de Bredase wijk Hoge Vucht gezocht naar een man die eerder op de avond met zijn auto vluchtte bij een routinecontrole. Dit deed ze met veel mensen en wagens. Tegen één uur werd er iemand in een flatwoning aan het Groenedijkplein aangehouden, maar het is niet duidelijk of het om de gezochte man ging.

De politie was massaal uitgerukt. Even voor elf uur arriveerde er zelfs een arrestatieteam. De vele agenten die in de omgeving werden ingezet, droegen kogelwerende vesten. Ook cirkelde er lange tijd een helikopter boven de wijk.

Auto ramt paaltjes bij achtervolging

Volgens een politiewoordvoerster ging de automobilist er bij de controle met hoge snelheid vandoor en vluchtte hij de wijk in. Op de kruising van de Zandhovenstraat en Tussen de Dijken ramde hij een aantal paaltjes. De verdachte liet zijn voertuig, een grijze Seat Leon, achter en ging te voet verder.

De politie zette het gebied af met vele auto’s. Iedereen die de wijk uitwilde, werd gecontroleerd. Er is geen signalement van de man verspreid.

