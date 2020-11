Politie zoekt met man en macht naar gevluchte man in Bredase wijk Hoge Vucht

Foto: Perry Hendriks, SQ Vision. Foto: Lieke Flipsen. Volgende Vorige vergroot 1/4 Foto: Perry Hendriks, SQ Vision.

De politie is momenteel in de Bredase wijk Hoge Vught met veel eenheden op zoek naar een man die eerder op de avond vluchtte bij een routinecontrole. Even voor elf uur arriveerde er een arrestatieteam en de vele agenten in de buurt dragen kogelwerende vesten. Ook cirkelt er een helikopter boven de wijk.

Volgens een woordvoerster ging de man er met hoge snelheid vandoor en vluchtte hij de wijk in. Op de kruising van de Zandhovenstraat en Tussen de Dijken ramde hij een aantal paaltjes. De verdachte liet zijn voertuig, een grijze Seat Leon, achter en ging te voet verder.

De politie heeft het gebied afgezet met vele auto’s. Iedereen die de wijk uit wil, wordt gecontroleerd.

Verdere details ontbreken nog.

