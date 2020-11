Auto's en bestelbusje in Geldrop totaal verwoest na brandstichting

Wachten op privacy instellingen... De drie brandende voertuigen (foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties). De brandweer probeert te redden wat er te redden valt (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). Het rookte flink in de Kettingstraat in Geldrop (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/4 Auto's en bestelwagen in Geldrop totaal verwoest na brandstichting

In de Kettingstraat in Geldrop zijn woensdagnacht twee auto’s en een bestelbusje uitgebrand. De drie voertuigen waren in brand gestoken.

De brandweer was er na de melding, even na vieren, snel bij. Het was onmogelijk te voorkomen dat de voertuigen verloren gingen. De auto’s en het bestelbusje stonden geparkeerd op twee verschillende plekken aan de Kettingstraat.

