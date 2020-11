Coronanieuws: 393 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen, sluiting dreigt voor musea

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Ook deze donderdag houden we je op de hoogte van al het belangrijkste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Redactie Geschreven door

976 mensen testen positief in Brabant, ruim 200 meer dan dinsdag.

Er zijn 5424 nieuwe coronagevallen bijgekomen afgelopen etmaal. Dat is een fikse stijging ten opzichte van dinsdag

De boete voor het niet dragen van een mondkapje in ruimtes waar dat wel verplicht is, wordt 95 euro.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

13.04 - Minder bussen in Brabant vanaf januari

Er gaan vanaf 3 januari in Brabant minder bussen rijden. Ook zullen delen of complete lijnen worden ingekort of geschrapt. Gedeputeerde Staten hebben dit bekend gemaakt. Aanpassingen zijn onvermijdelijk, omdat het openbaar vervoer in coronatijden amper lonend is. Zelfs met bijdragen van het rijk, zo meldt het dagelijks bestuur van de provincie.

Vorige maand zaten er in het openbaar vervoer gemiddeld 55 procent minder reizigers dan een jaar eerder. De extra maatregelen gaan in met de nieuwe, landelijke dienstregeling. Ze zijn volgens het provinciebestuur nodig om te voorkomen dat 2021 net als dit jaar met een fors verlies wordt afgesloten. Eén van de voorwaarden is wel dat op werkdagen van 6 tot 19 uur bussen blijven rijden. Ook wil de provincie doorgaan met de afspraken met scholen om lestijden aan te passen.

12.34 - 'Niet genoeg geld voor steun aan schrijvers'

Er is meer geld nodig om schrijvers en vertalers in deze coronaperiode bij te staan. Dat zegt de Auteursbond. Tijdens de eerste aanvraagronde voor coronasteun dienden 246 auteurs een aanvraag in van maximaal 5000 euro. Het totaal aangevraagde bedrag oversteeg de 1 miljoen euro, terwijl de beoordelingscommissies 176.000 euro te verdelen hadden, aldus de bond .

11.34 - TuinIdee in Den Bosch geannuleerd

De grootste Tuinbeurs van Nederland, TuinIdee in de Brabanthallen in Den Bosch, gaat niet door. De beurs zou van 25 tot en met 28 februari plaatsvinden, maar kan volgens de organisatie vanwege 'de voortdurende situatie rondom het coronavirus' niet doorgaan.

11.05 - 393 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen zijn het afgelopen etmaal 40 nieuwe coronapatiënten opgenomen. In totaal liggen er nu 393 coronapatiënten in de ziekenhuizen in onze provincie.

Negen coronapatiënten zijn de afgelopen 24 uur overleden, 52 coronapatiënten zijn uit het ziekenhuis ontslagen en zes patiënten zijn overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Dit blijkt allemaal uit het dashboard van het Regionaal Overleg Acute Zorg, dat dagelijks wordt bijgewerkt.

09.43 - Rabobank sluit filialen vanwege teruglopend bezoek

Steeds minder mensen bezoeken de Rabobank en door de coronacrisis is die ontwikkeling in een versneld tempo gekomen. "Mede daardoor zijn onze vestigingen aan het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel en aan de Grotestraat in Drunen te groot geworden en gaan we deze in november van dit jaar definitief sluiten", aldus de Rabobank. Rabobank gaat ongeveer de helft van alle Nederlandse filialen sluiten om kosten te besparen.

08.26 - 'Minder Nederlanders verwachten Sinterklaas te gaan vieren'

In totaal 35 procent van de Nederlanders gaat dit jaar Sinterklaas vieren. Vorig jaar was dat nog de helft van de Nederlanders. Dat stelt lootjestrekken.nl na onderzoek onder 1000 mensen. Nederlanders zijn volgens het onderzoek wel massaal van plan kerst te vieren. In totaal 80 procent van de Nederlanders geeft aan dat zij Kerstmis zullen vieren dit jaar. Ondanks minder vieringen geven mensen wel meer uit aan cadeautjes. Volgens het onderzoek komt dit uit op gemiddeld 115 euro aan sinterklaascadeautjes, dit is 6 procent meer dan vorig jaar. Voor kerst gaan mensen uit van 165 euro, dit is 17 procent meer dan vorig jaar.

08.10 - Investeringsbereidheid bij ondernemers neemt af door crisis

De investeringsbereidheid van ondernemers daalt. Uit een enquête van VNO-NCW en MKB-Nederland blijkt dat een vijfde van de bedrijven volgend jaar verwacht minder te investeren dan dit jaar door onzekerheden, vooral door de coronacrisis. Bedrijven merken daarbij op dat hun financiële buffers minder zijn geworden.

Het is voor het eerst in zeven jaar dat ondernemers minder investeringen voorzien in het volgende jaar dan in het lopende jaar. Over het laatste kwartaal van dit jaar heerst meer pessimisme onder ondernemers dan het vorige kwartaal. De negatieve teneur is het meeste merkbaar in de horeca.

07.53 - SEH-artsen vrezen halvering aantal spoedeisende hulpafdelingen

Artsen van de spoedeisende hulp (SEH) verzetten zich tegen een plan van het kabinet om de spoedeisende hulp efficiënter te organiseren. Ze vrezen dat het aantal spoedeisende hulpafdelingen in Nederland wordt teruggebracht van 87 naar 30 tot 40. Dat meldt RTV Utrecht.

David Baden, vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA), reageert op de zogenoemde 'Houtskoolschets acute zorg'. Daarin denkt het ministerie na over hoe de acute zorg er in de toekomst uit moet komen te zien.

Volgens Baden betekent de voorgestelde herindeling dat veel bestaande spoedeisende hulpen alleen nog maar een soort huisartsenpost-plus zullen worden. Slechts een paar spoedeisende hulplocaties blijven dan over voor de meer complexere zorg.

7.25 - Opvallend weinig faillissementen

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is in oktober iets gedaald tot het laagste aantal in 21 jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat spreekt van een 'opvallend laag' aantal. Uit zijn gegevens blijkt wederom dat de coronacrisis nog niet tot een faillissementspiek leidt. Dat hangt mogelijk samen met het feit dat veel ondernemingen de crisisperiode tot nu toe met financiële steun doorstaan.

Er werden in oktober in ons land twaalf bedrijven minder failliet verklaard dan een maand eerder. Concreet ging het om 171 bedrijven en instellingen, exclusief eenmanszaken. Daarmee werd in oktober het laagste niveau bereikt als het gaat om het aantal faillissementen na augustus 1999. In mei 2013 piekte het aantal uitgesproken faillissementen.

7.10 'Sinterklaas en kerst worden anders gevierd'

Volgens het jaarlijkse feestdagenonderzoek in opdracht van Lootjestrekken.nl is dit jaar slechts een derde van de Nederlandse bevolking van plan Sinterklaas te vieren. Vorig jaar deed de helft van de Nederlanders dit nog. Wel zijn we massaal van plan kerst te vieren, 80 procent van de Nederlanders geeft aan dat Kerstmis niet onopgemerkt voorbij zal gaan. Corona is voor veel mensen de belangrijkste reden om de feestdagen niet te vieren.

Het merendeel van de Nederlanders doet zijn sinterklaasaankopen dit jaar online of combineert online en fysiek winkelen, bij elkaar goed voor 72 procent. Nog geen derde is van plan alleen fysiek te winkelen. Ook voor kerst zijn we van plan onze aankopen vooral online te doen.

Door corona zullen we Sinterklaas en kerst vooral thuis, in kleine kring, of samen online vieren. Ook verwacht 43 procent van de Nederlanders dat door corona winkels en winkelstraten dit jaar minder gezellig aangekleed zullen zijn.

06.55 - Tien procent musea bang voor sluiting

Ongeveer tien musea in ons land verwachten binnen een half jaar definitief te moeten sluiten door de coronacrisis. Dat blijkt uit een enquête die de Museumvereniging donderdag publiceert. Hieraan is meegedaan door ongeveer 60 procent van de leden van de brancheorganisatie. Van hen verwacht ongeveer een kwart het nog hoogstens een jaar te kunnen volhouden.

Het kabinet heeft tijdens de crisis al vroeg noodsteun geregeld in de vorm van allerlei regelingen. Toch komt het geld niet altijd daar terecht waarvoor het bedoeld is, stelt de Museumvereniging.

05.10 - Opvallende krantenadvertentie vuurwerkbranche

"De politiek misbruikt het coronavirus om een algeheel vuurwerkverbod te forceren." Dat schrijven de Nederlandse vuurwerkhandelaren in een paginagrote advertentie met de kop ‘Wij zeggen alvast sorry!’ die donderdag in enkele landelijke en regionale dagbladen staat. Ze vormen samen de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN).

Deze organisatie beseft dat de zorg onder druk staat, maar volgens haar heeft slechts een klein deel van de mensen die zich melden op de Spoed Eisende Hulp (in)direct gewond geraak door vuurwerk . Volgens haar zal een vuurwerkverbod de problemen in de maatschappij en de druk op de zorg niet oplossen.

05.00 - Rabobank gaat meer kantoren sluiten

De lage rente, veranderend klantgedrag en corona nopen Rabobank tot een nieuwe reorganisatie, waarbij het mes stevig in het kantorennetwerk gaat. Door het aantal filialen verder in te krimpen en de aansturing van lokale banken nog meer te centraliseren hoopt de bank de winst op peil te houden en beter grip te krijgen op de risico's.

Eerdere ingrijpende veranderingen in structuur hebben de kosten wel teruggedrongen, maar de inkomsten onvoldoende opgekrikt. Dit blijkt uit vertrouwelijke stukken die het Financieele Dagblad in handen heeft. De nieuwste plannen (‘bankieren 3.5’) zijn volgens de directie hard nodig. Ze sluit niet om bankactiviteiten te verplaatsen naar winkels, festivalterreinen of bibliotheken.

04.30 - 'Computerprogramma niet geschikt'

Het computerprogramma dat de 25 Nederlandse GGD’s gebruiken en waaruit het RIVM de dagelijkse besmettingscijfers haalt, is niet geschikt voor toepassing tijdens een pandemie. Dat stelt de ontwikkelaar van het programma in de handleiding ervan. De GGD’s en het RIVM erkennen onvolkomenheden tegen de Volkskrant, maar ze stellen in crisistijd te moeten roeien met de riemen die zij hebben.

De kwetsbaarheid van het bewuste programma werd vorige week publiekelijk duidelijk tijdens twee storingen. Terwijl kabinet en samenleving wachtten op nieuwe besmettingscijfers waaruit zou moeten blijken of de 'gedeeltelijke lockdown' succes had, kreeg het RIVM door technisch malheur niet de volledige aantallen positieve tests door. Het programma is nooit als centraal systeem bedoeld.

00.05 - Na dit jaar geen nerts meer in ons land

Het kabinet gaat ervan uit dat eind dit jaar geen nertsen meer worden gehouden in Nederland. Landbouwminister Carola Schouten zegt snel met een stoppersregeling te komen. Volgens sectororganisaties zullen in dat geval voor eind december alle resterende dieren zijn gedood en afgevoerd. Bij ruim de helft van de nertsenfokkerijen in ons land is het coronavirus vastgesteld, de meeste in Brabant. Die bedrijven zijn allemaal preventief geruimd, omdat de dieren ook mensen kunnen aansteken.

Op de boerderijen waar geen besmettingen zijn gevonden, worden momenteel de dieren die dit voorjaar geboren zijn gedood en gevild. Bij nertsenhouderijen in risicogebieden worden de moederdieren, die anders gebruikt zouden worden om verder te fokken, eveneens gedood.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.