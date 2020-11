Geen topmotorcross in Valkenswaard volgend jaar, bestemmingsplan blijft obstakel

Motorcross op het Eurocircuit in Valkenwaard vergroot

Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff zijn in 2021 niet te zien op het Eurocircuit in Valkenswaard. Dat heeft te maken met het bestemmingsplan van het circuit. Organisator Maarten Roos wil het evenement niet organiseren zolang er geen duidelijkheid is over dat bestemmingsplan.

Volgens Roos heeft de gemeente Valkenswaard laten weten dat er mogelijk een tijdelijke vergunning kan worden verleend, maar daar wil hij niet op wachten. “Ik wil duidelijkheid en zekerheid hebben. Daaronder versta ik een bestemmingsplan dat het mogelijk maakt om op het Eurocircuit te crossen.”

Gesloten

Rond het Eurocircuit zijn al een paar jaar problemen. Omdat het bestemmingsplan niet in orde is, kan er weinig georganiseerd worden. Op dit moment is het circuit ook gesloten.

Sinds 1989 is het pas twee keer eerder voorgekomen dat er geen MXGP-race in Valkenswaard werd georganiseerd.

Vorige week werd bekend dat Oss wel een MXGP-race gaat organiseren. De komende vijf jaar wordt er op de Witte Ruysheuvel gecrosst.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.