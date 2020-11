Brabant Hou Vol: berichten uit de frontlinie van de coronacrisis

Sabine, Demi en Arjan vloggen over hun werk in de Brabantse ziekenhuizen vergroot

De tweede coronagolf overspoelt de Brabantse ziekenhuizen. Overal staan zorgmedewerkers in de frontlinie om de covid-patiënten zo goed mogelijk te helpen. Voor Omroep Brabant houden vijf van hen een videodagboek bij. Vanaf zaterdag is er elke week een nieuwe aflevering, waarin onze vloggers vertellen over hun werk, wat ze meemaken en hoe ze het volhouden.

Sabine Wittens-Schouten, arts op de spoedeisende hulp

Sabine is 36 jaar en komt uit Rosmalen. Ze is arts op de spoedeisende hulp in het Elisabeth-Tweestedenziekenhuis in Tilburg. Het ETZ was de plek waar de allereerste coronapatiënt van Nederland werd binnengebracht. Sabine vlogt over haar werk op de afdeling, in wisselende diensten. Zo zien we hoe ze er aan het eind van een lange, late dienst erachter komt dat ze geen tijd heeft gehad om te eten. Nog maar gauw een paar happen neemt voor ze naar huis en bed gaat.

Arjan van den Broek, verpleegkundige op de spoedeisende hulp en IC

Arjan komt uit Bergen op Zoom en is verpleegkundige op de SEH en IC in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Hij vlogt over zijn werk in het ziekenhuis, de heftige en enorme drukke tijden waar hij en zijn collega’s mee moeten omgaan. "Het zijn heftige tijden, zeker voor de verpleegkundigen in mijn ziekenhuis”, vertelt hij.

Pater Richard Lobo

Richard is verantwoordelijk voor de geestelijke zorg in de Augustinus Parochie in Breda. Ook daar zijn de gevolgen van de coronacrisis goed voelbaar. In zijn eerste vlog vertelt Richard bijvoorbeeld over hoe zijn kerk een inzamelingsactie is begonnen, omdat er steeds meer mensen bij de voedselbank aankloppen. “Als kerk beseffen we dat we als gemeenschap met elkaar verbonden moeten blijven”, zo zegt hij. Ook in deze tijden van lockdown.

Demi van Uden, is verpleegkundige op de covid-afdeling

Demi is 24 jaar en komt uit Eindhoven. Ze is verpleegkundige op de covid-afdeling van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Ze is elke dag weer gespannen als ze op de fiets stapt naar haar werk, omdat ze niet weer wat ze aan zal treffen als ze op haar afdeling arriveert. Hoe is het met de patiënten die ze heeft achter gelaten toen ze naar huis ging? “Is er verbetering, liggen ze nog op de afdeling? Dat zijn de vragen die in me opkomen als ik naar mijn werk toe fiets”, vertelt Demi.

Romy van Nunen, verpleegkundige

Romy 21 jaar en komt uit Eindhoven. Ze is verpleegkundige. Ze werkt normaal op de verpleegafdeling maag- darm- en leverziekten en interne geneeskunde van het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Maar nu is de afdeling een corona-afdeling geworden. “Alle positieve coronapatiënten komen bij ons op de afdeling”, vertelt Romy in haar eerste vlog. “Vandaag was mijn vijfde werkdag. Er zijn twee patiënten overleden. Een ervan was mijn patiënt, een patiënt waar ik voor gezorgd heb. Ik dacht echt dat hij beter zou worden.”

Op zaterdag 14 november is de eerste aflevering van Brabant Hou Vol, bij Omroep Brabant online en op televisie.

