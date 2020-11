Turncoach Nico Zijp kan weer aan de slag met zijn sporters, onderzoek tegen hem loopt verder

Olympisch turnster Tisha Volleman uit Eindhoven heeft haar coach terug. Nico Zijp mag van de gymnastiekbond KNGU weer aan de slag. Zijp mocht een tijdje niet werken omdat er naar hem een onderzoek liep in verband met geestelijke en fysieke mishandeling van turnsters.

Nu Zijp weer aan de slag mag, kan hij weer aanwezig zijn bij de centrale trainingen van de nationale vrouwenselectie in Nijmegen waar Tisha Volleman traint. Ook kan hij zijn taken hervatten bij turnvereniging Flik-Flak in Den Bosch.

Dupe

Afgelopen zomer toen de maatregel inging, voelde Zijp zich de dupe. Hij was nog nooit in verband gebracht met mogelijke fysieke misstanden in de turnsport. “Daar heb ik me altijd ver van gehouden”, zei hij stellig.