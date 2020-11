Helmonders gaan jaren de cel in voor berovingen en bedreigingen om drugs te kunnen kopen

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Twee mannen (25 en 29 jaar) uit Helmond moeten tot drie jaar de cel in voor het beroven en bedreigen van meerdere mensen. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch donderdag bepaald. De mannen bekostigden met de overvallen hun drugsverslaving.

Ron Vorstermans Geschreven door

Het gaat om twee Helmonders van 29 en 25 jaar. De 29-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk. De 25-jarige Helmonder krijgt twee jaar celstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk. Hij had aandeel in twee van de zaken. Een 39-jarige Eindhovenaar krijgt 171 dagen. Hij was bij één zaak betrokken.

Homo-ontmoetingsplaats

De Helmonders sloegen twee keer samen toe.

Zo spraken ze in november 2019 af met een man op een parkeerplaats langs de A270 bij Nuenen. De plek staat bekend als een ontmoetingspunt voor homoseksuelen. Ze reden vervolgens met de auto van de man naar nabijgelegen pinautomaten en lieten hem onder dwang meermaals pinnen, een werkwijze die ze later vaker toepasten.

In september 2019 beroofden de mannen in Helmond een andere man. Ze gingen hier op dezelfde manier te werk: de man werd langs meerdere pinautomaten gereden en gedwongen om geld te pinnen. Dit slachtoffer werd vervolgens urenlang vastgehouden in een busje en in een woning.

Pinautomaat

In dezelfde maand sloeg de 29-jarige Helmonder ook toe met de Eindhovenaar. Ze pakten de sleutels en telefoon van een man af en dwongen hem 78 euro over te maken naar een bankrekening. Vervolgens moest het slachtoffer meerijden naar een pinautomaat. De 29-jarige verdachte lokte in november 2019 ook nog een vierde slachtoffer naar een woning in Helmond. Daar waren meerdere mensen aanwezig. Zij pakten het slachtoffer vast, gingen dicht om hem heen staan en dwongen hem 70 euro af te geven.

'Berekenend'

De rechtbank zegt dat de twee Helmondse mannen in elk geval één van de slachtoffers doelbewust uitkozen. De rechtbank heeft ‘grote zorgen omdat de verdachten zo berekenend te werk gingen’. De 29-jarige man zou een sturende rol hebben gehad en krijgt daarom de zwaarste straf.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.