Meisje ziet hoe 16-jarige jongen wordt neergestoken bij ruzie in Breda: ‘Ik tril nog steeds’

Een 16-jarige jongen is donderdagmiddag door een minderjarige jongen neergestoken in Breda. Volgens een meisje dat alles zag gebeuren, ging er een ruzie aan vooraf. “Het was akelig om te zien. Ik tril nog steeds.”

Het meisje vertelt anoniem aan Omroep Brabant dat er ruzie was. Vervolgens zag ze het slachtoffer bloedend op straat liggen. “Ik dacht eerst dat hij door een hond werd gebeten. Maar hij was zeker drie keer gestoken in zijn bovenbeen. Ik en een vriend gingen er snel naartoe. Toen heb ik hem geholpen en ik heb zijn telefoon gepakt maar de politie en ambulance kwamen al heel snel. Toen moest ik mee om een getuigenverklaring te geven”, vertelt ze.

Het was een akelige bedoening, zegt ze. “Ik tril nog steeds. Hij was heel wit en bloedde heel erg. Alles lag onder het bloed maar hij was wel bij bewustzijn. Ik denk dat hij veel pijn had.”

Volgens haar ging het om een ruzie tussen twee tieners en hun familie of vrienden. “Volgens mij had het zusje van het slachtoffer ruzie met een ander meisje”, vertelt ze. "Degene die stak is een vriend van dat meisje." Nadat ze gehoord is door de politie, is ze toe aan rust. “Nu ga ik naar huis om bij te komen.”

